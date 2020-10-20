Старі автомобілі в Пуерто-Рико не купиш дешевше 18 тисяч доларів?

Від Сінгапуру до Еквадору, від Йорданії до Фінляндії – де ми тільки не знаходили українських емігрантів.

Сьогоднішню нашу героїню доля занесла в не менш екзотичний земний куточок.

На батьківщині Аліса працювала бортпровідницею, згодом змінила українські авіалінії на авіалінії Бахрейну, і саме в Бахрейні дівчина зустріла свою долю – військового зі Сполучених Штатів.

За старе авто доведеться віддати від 18 тисяч доларів

Без автомобіля, як без рук – це неофіційний девіз багатьох жителів Америки. Пуерториканців, зокрема. За словами Аліси, майже всі острів’яни надають перевагу власному авто, а не громадському транспорту, який, до слова, недостатньо розвинутий в Пуерто-Рико.

Аліса та її чоловік одразу знали, щоб без власних коліс в Пуерто-Рико буде дуже складно, тому пошук автівки – це майже перше, чим вони зайнялися, коли переїхали. Ціни по-справжньому вразили подружжя, вони виявилися значно вищими, ніж на материковій частині США.

– Нам потрібен був поюзаний, як-то кажуть, автомобіль – комфортний та недорогий. Ми шукали приблизно в районі 5-10 тисяч доларів. Виявилось, тут ціна на використаний автомобіль починалася з 18 тисяч доларів. Мій чоловік був шокований: за цю суму можна було купити нову машину в Штатах, – каже Аліса.

Дорогим автомобілям – дороге паркування

Та навіть якщо знайшлися гроші на місцевий автомобіль, розслаблятися зарано – саме час збирати гроші на місцеві паркування. Українським автомобілістам зараз краще відійти від телевізорів.

– Паркування там, де трохи далі від центру, буде коштувати 1.50 за годину. Трішечки ближче до Сан-Хуану – від 6 до 25 доларів, – розповідає Аліса.

Однак знайти цю дорогоцінну стоянку – не завжди просто.

Зате з пляжними пуерто-риканськими стоянками все добре, щонайменше вони не розоряють власників авто.

Які ще неприємні сюрпризи чекають на емігранта в Пуерто-Рико, окрім автомобілів не першої свіжості за 18 тисяч доларів та стоянок за 25 доларів на годину?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Естонія стала “електронною державою”.

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