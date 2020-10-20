Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Старі автомобілі в Пуерто-Рико не купиш дешевше 18 тисяч доларів? / 20.10.2020 19:20
20.10.2020 19:20
Поділитися

Старі автомобілі в Пуерто-Рико не купиш дешевше 18 тисяч доларів?

Фото: Unsplash

Від Сінгапуру до Еквадору, від Йорданії до Фінляндії – де ми тільки не знаходили українських емігрантів.

Сьогоднішню нашу героїню доля занесла в не менш екзотичний земний куточок.

На батьківщині Аліса працювала бортпровідницею, згодом змінила українські авіалінії на авіалінії Бахрейну, і саме в Бахрейні дівчина зустріла свою долю – військового зі Сполучених Штатів.

За старе авто доведеться віддати від 18 тисяч доларів

Без автомобіля, як без рук – це неофіційний девіз багатьох жителів Америки. Пуерториканців, зокрема. За словами Аліси, майже всі острів’яни надають перевагу власному авто, а не громадському транспорту, який, до слова, недостатньо розвинутий в Пуерто-Рико. 

Аліса та її чоловік одразу знали, щоб без власних коліс в Пуерто-Рико буде дуже складно, тому пошук автівки – це майже перше, чим вони зайнялися, коли переїхали. Ціни по-справжньому вразили подружжя, вони виявилися значно вищими, ніж на материковій частині США.  

– Нам потрібен був поюзаний, як-то кажуть, автомобіль – комфортний та недорогий. Ми шукали приблизно в районі 5-10 тисяч доларів. Виявилось, тут ціна на використаний автомобіль починалася з 18 тисяч доларів. Мій чоловік був шокований: за цю суму можна було купити нову машину в Штатах, – каже Аліса.

Дорогим автомобілям – дороге паркування

Та навіть якщо знайшлися гроші на місцевий автомобіль, розслаблятися зарано – саме час збирати гроші на місцеві паркування. Українським автомобілістам зараз краще відійти від телевізорів.

– Паркування там, де трохи далі від центру, буде коштувати 1.50 за годину. Трішечки ближче до Сан-Хуану – від 6 до 25 доларів, – розповідає Аліса. 

Однак знайти цю дорогоцінну стоянку – не завжди просто. 

Зате з пляжними пуерто-риканськими стоянками все добре, щонайменше вони не розоряють власників авто. 

Також по темі: Райський куточок? Емігрантка розповіла, чому життя в Пуерто-Ріко – не суцільне свято Як пережити урагани та землетруси: поради українки в Пуерто-Ріко Чому еквадорці терпіти не можуть приїжджих: розповідь емігрантки

Які ще неприємні сюрпризи чекають на емігранта в Пуерто-Рико, окрім автомобілів не першої свіжості за 18 тисяч доларів та стоянок за 25 доларів на годину? 

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Естонія стала “електронною державою”.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: емігранти, Пуерто-Ріко
20.10.2020 19:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати