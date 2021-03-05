Іпотека під 7%: чи стануть квартири доступнішими

Мрія про власні квадратні метри може стати реальністю. Навіть, якщо у вас немає усієї суми на покупку житла.

В Україні запрацювала нова державна програма “Доступна іпотека 7%”. 1 березня два позичальники підписали перші договори з банками під час форуму “Україна 30”.

Загалом скористатися програмою за цей рік зможуть щонайменше 5 тисяч сімей. Так обіцяє міністр фінансів Сергій Марченко. І наголошує, мовляв, держава готова забезпечити доступним житлом навіть більшу кількість українців. Бо програму розробили для широкого кола громадян.

В Уряді сподіваються, що вона “пожвавить іпотечний ринок та стимулюватиме будівництво”.

То хто може скористатися дешевими кредитами? Чи стане тепер легше купити житло? І чи вистачить державних грошей на всіх?

Хто може отримати іпотеку

Іпотеку видаватимуть максимум на 20 років. Вік позичальника має бути не більше 70 років на момент закінчення договору.

Щоправда, необхідно доказати спроможність погашення кредиту. При цьому, щомісячний дохід позичальника не повинен перевищувати середню в місті зарплату в десять разів.

У власності позичальника або його родини не повинно бути нерухомості чи незавершеного будівництва площею більше, ніж передбачено цією програмою. Житло на непідконтрольній території України — не рахується.

Людина може претендувати на кредит до двох мільйонів гривень, але з певними обмеженнями. Має бути перший внесок 15%, особа має бути не старше 50 і не може мати нерухомість більше 50 метрів, – пояснює ексміністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Які квартири та будинки можна придбати

Серед іншого, оформити іпотеку в банку під 7% можна на готову квартиру або на майнові права об’єкту нерухомості.

Житло має бути не старше трьох років, тобто побудоване не раніше 2018 року або збудоване у поточному році.

Окрім квартири в багатоквартирному будинку, в програмі беруть участь і індивідуальні будинки.

Щодо площі нерухомості — передбачено 50 кв.м на людину або сім’ю з двох людей. На кожного наступного члена дають додатково по 20 квадратів.

Норматив можна дещо перевищити, але надлишок площі доведеться оплатити позичальнику в повному розмірі.

Вартість житла не повинна перевищувати 2 з половиною млн гривень.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зібрати гроші на власну квартиру.

Фото: Pexels

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