Чи дає “прописка” право продати житло? Міфи та правда

Все, що ви могли не знати про прописку.

Одні говорять, що зараз прописка нічого не вирішує, поки інші стверджують — без неї навіть лікар не огляне.

Юрист Олександр Моргун розповість про це більше і допоможе в усьому розібратися.

Міфи про прописку

1. Знатись з місця реєстрації і прописатись в іншому місці — справа довготривала.

Не правда. Зараз це можна зробити за 1 день.

До речі, це одна і та ж процедура, оскільки при реєстрації на новому місці проживання, ви автоматично знімаєтесь з попереднього.

Єдине що може уповільнити цей процес — черга у ЦНАП. Але, якщо записатися онлайн, то і вона пройде швиденько.

Вам обов’язково потрібно буде отримати згоду на прописку від власника квартири, якщо вона не ваша.

Можна разом прийти у ЦНАП або ж принести нотаріально засвідчену заяву.

2. Вас відмовляться обслуговувати у поліклініці не за місцем вашої реєстрації.

Це не так. Вам лише потрібно буде написати заяву на обслуговування в реєстратурі.

Ми ж знаємо, що відповідно до закону кожен має право на вільний вибір лікаря.

Лікарні в нас отримують фінансування тільки на хворих, що належать до їх території обслуговування, але не означає, що вони мають право вам відмовити.

3. Дитину без прописки до школи не візьмуть.

Вам не можуть відмовити у школі або дитсадку через реєстрацію в іншому районі.

Відмова можлива лише через брак місць, тож краще записуватись в електронну чергу для відсутності непорозумінь.

Перевага буде віддаватися тим дітям, чия заява була зареєстрована раніше.

4. Голосування на всеукраїнських виборах лише за місем реєстрації.

Частково не правда. Ви можете тимчасово змінити місце голосування на період їхнього проведення.

Не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування вам потрібно звернутися до органу ведення реєстру виборців за місцем перебування із заявою про тимчасову зміну місця голосування.

На жаль, для місцевих виборів змінити місце голосування неможливо.

Тому голосувати за місцеву владу можна лише за місцем реєстрації.

5. На підставі реєстрації у квартирі, виникає право власності на неї.

Це абсолютна нісенітниця.

Реєстрація особи у квартирі дає їй право тільки на проживання у ній — ніякого права власності на квартиру не виникає.

У людей просто ще залишилисть спогади, коли приватизовували квартиру — одразу на всіх людей, що в ній прописані.

Що можна зробити тільки за місцем реєстрації?

Отримати новий чи втрачений ID-паспорт;

голосувати на місцевих виборах;

оформити пільги та соціальні виплати;

суд — якщо до вас подадуть позов, повістка надійде за адресою реєстрації;

зареєструватись як фізична особа, підприємець.

Про підстави зняття особи з місця реєстрації та на що потрібно звертати увагу, купуючи квартиру, дивіться у сюжеті блогера і танцюючого юриста Олександра Моргуна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як тепер повинні працювати колектори.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.