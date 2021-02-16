Тестування вакцини на дітях: чи потрібне їм щеплення від коронавірусу?

Свіжі новини про коронавірус в Україні та світі.

У МОЗ України анонсували нову постанову щодо карантинних обмежень, а шведсько-британська компанія AstraZeneca перевірить ефективність вакцини на дітях.

Про це та інше читай нижче.

Що пандемія робить із економікою?

Якщо ситуацію з поширенням коронавірусу не вдасться взяти під контроль, навіть скасування карантинних обмежень не гарантуватиме відновлення економіки.

На цьому наголошує президент Мюнхенського інституту економічних досліджень Клеменс Фюст. Пояснює: через страх інфікуватися чимало людей вирішують не відвідувати концерти і обмежити походи до кафе, ресторанів чи в кіно — навіть, якщо мають таку можливість.

У період пандемії знижується й інвестиційна активність підприємств, що також негативно відображається на економіці.

Відтак, коронакриза на 80% пояснюється безпосередньо вірусом і лише 20% економічних втрат спричинені карантинними обмеженнями.

Наприклад, Швеція, попри відсутність локдауну навесні минулого року, втратила у другому кварталі 202о близько 8% ВВП країни.

Тоді, як у сусідній Данії, де запроваджували жорсткі обмеження, цей показник скоротився на 7,1%.

Не всі західні експерти погоджуються з такими висновками, тим не менше, ряд країн Заходу нині посилюють карантин — через мутації коронавірусу і новину ВООЗ про те, що “південноафриканським” штамом можна заразитися повторно!

Ба більше, вже відомо про важкий перебіг хвороби внаслідок повторного зараження у Франції. То які заходи для боротьби з COVID-19 готує Україна та світ?

Боротьба з вірусом у світі

У Норвегії уряд розглядає рекомендацію місцевого МОЗ щодо носіння двох масок одночасно.

Приводом послужило дослідження, яке днями провів Центр з контролю та профілактики захворювань у США.

Вчені дійшли висновку: якщо одягнути тканинну маску поверх медичної — це знизить ризик зараження на щонайменше 90%.

У норвезькому МОЗ кажуть — не всі громадяни вміють правильно носити маски, тож друга слугувала би підстраховкою.

Уряд Чехії вирішив продовжити надзвичайний стан до кінця лютого усупереч рішенню чеського парламента щодо його скасування.

Жорсткі обмеження у Чехії зберігаються, зокрема, закриті готелі, торгові центри та ресторани.

У Литві продовжили жорсткий карантин та обмеження на пересування між територіями самоврядування до березня.

Винятки — робоча поїздка чи необхідність поїздки через смерть близького родича.

Румунія аж до 13 березня забороняє в’їзд до країни іноземців.

Німеччина та Італія впровадили обмеження на в’їзд до своїх країн громадян з Австрії та Чехії — через появу нових штамів.

Українські методи боротьби з COVID-19

Україна ж оновила список країн “червоної” та “зеленої” зони.

До антирейтингу держав зі значним поширенням COVID-19 потрапили Португалія, Італія та Чорногорія.

А чи буде в Україні жорсткий карантин?

Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що до квітня-травня його запровадження не планують.

Натомість до 18 лютого Кабмін має ухвалити постанову про нові зони адаптивного карантину.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка:

зелена зона передбачає скасування майже всіх карантинних обмежень, окрім носіння масок;

у жовтій зоні закладам харчування та розважальним закладам дозволять працювати на годину довше, ніж зараз — тобто до 12 ночі;

червона передбачає жорсткі карантинні обмеження, на кшталт закриття закладів.

Перевірка вакцини на дітях

І наостанок, резонансна новина — шведсько-британська компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом перевірять ефективність свого препарату на віковій групі від 6 до 17 років.

До дослідження з дозволу батьків залучать 300 добровольців.

Але чи потрібно їм робити щеплення від коронавірусу?

І чи є сенс тестувати вакцину AstraZeneca на дітях та підлітках, якщо її ефективність у людей старшого віку вже породжує сумніви?

Про це та інше, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли прогнозують закінчення пандемії.

Фото: Unsplash

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