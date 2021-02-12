Що не так із російською вакциною “Спутник V”

Кабінет Vіністрів України ухвалив постанову щодо державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19.
У ній йдеться, що в Україні заборонена реєстрація вакцин або препаратів, які виробляє країна-агресор.
Водночас Росія хизується публікацією про свою антиковідну вакцину “Спутник V” у британському авторитетному медичному журналі The Lancet.
Якою є російська вакцина від коронавірусу насправді?
Чи така вона хороша, як про неї співає Росія?
Деталі наукової публікації
Стаття у The Lancet про третю фазу клінічних досліджень “Спутника” написана групою російських вчених під керівництвом Дениса Логунова — заступника директора з наукової роботи Центра імені Гамалеї.
Він і розробив російську вакцину від COVID-19.
Публікація супроводжується коментарями незалежних дослідників — британських професорів вірусології Яна Джонса та Поллі Рой.
Вони резюмували, що раніше “Спутник” справедливо критикували за непрозорість у клінічних випробуваннях, поспіх та зрізання кутів.
У наукової спільноти виникли питання до результатів першої-другої фази досліджень, що теж були оприлюднені в The Lancet.
По-перше, через залучення малої кількості добровольців.
По-друге, експертів насторожило, що у різних пацієнтів часто виявляли однаковий рівень антитіл, хоча вони отримували різні комбінації вакцин.
Утім, остання публікація російських авторів видалася незалежним дослідникам переконливою.
Я не буду ідеалізувати і західні журнали, і західних дослідників. Але принаймні ці люди цінують свою репутацію. Чи ця думка відображає думку всіх західних експертів? Мабуть, ні. Але я слідкую за свіжими публікаціями в журналах і за твітером серйозних opinion-лідерів і не чула критики щодо цієї публікації, — каже професорка Катерина Амосова.
Нечесна гра
Прокремлівські ресурси ведуть інформаційну кампанію проти американських вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna — пише The New York Times з посиланням на джерела в уряді США і представника Держдепу.
Російські пропагандисти розповідають про смерті та побічні ефекти нібито внаслідок щеплення антиковідними вакцинами конкурентів.
А що там у “Спутника”? У статті в The Lancet вказано — за період спостережень померли чотири добровольці, з них — троє отримали “Спутник V”.
Автори ж, посилаючись на незалежну раду, стверджують, ніби випадки смерті не пов’язані з вакциною.Також по темі: Чи варто боятися щеплень від коронавірусу: міфи і правда про вакцини Операція "Вакцинація": де щеплення від коронавірусу буде обов'язковим? Мисливці за вакцинами. Хто насправді стоїть за кібератаками
Чи є побічні ефекти у “Спутника V”?
Чому рішення України не співпрацювати з російською вакциною важливе?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, якою є реальна смертність від коронавірусу в Росії.
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