Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Що не так із російською вакциною “Спутник V” / 12.02.2021 10:45
12.02.2021 10:45
Поділитися

Що не так із російською вакциною “Спутник V”


Кабінет Vіністрів України ухвалив постанову щодо державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19.

У ній йдеться, що в Україні заборонена реєстрація вакцин або препаратів, які виробляє країна-агресор.

Водночас Росія хизується публікацією про свою антиковідну вакцину “Спутник V” у британському авторитетному медичному журналі The Lancet.

Якою є російська вакцина від коронавірусу насправді?

Чи така вона хороша, як про неї співає Росія?

Деталі наукової публікації

Стаття у The Lancet про третю фазу клінічних досліджень “Спутника” написана групою російських вчених під керівництвом Дениса Логунова — заступника директора з наукової роботи Центра імені Гамалеї.

Він і розробив російську вакцину від COVID-19.

Публікація супроводжується коментарями незалежних дослідників — британських професорів вірусології Яна Джонса та Поллі Рой.

Вони резюмували, що раніше “Спутник” справедливо критикували за непрозорість у клінічних випробуваннях, поспіх та зрізання кутів.

У наукової спільноти виникли питання до результатів першої-другої фази досліджень, що теж були оприлюднені в The Lancet.

По-перше, через залучення малої кількості добровольців.

По-друге, експертів насторожило, що у різних пацієнтів часто виявляли однаковий рівень антитіл, хоча вони отримували різні комбінації вакцин.

Утім, остання публікація російських авторів видалася незалежним дослідникам переконливою.

Я не буду ідеалізувати і західні журнали, і західних дослідників. Але принаймні ці люди цінують свою репутацію. Чи ця думка відображає думку всіх західних експертів? Мабуть, ні. Але я слідкую за свіжими публікаціями в журналах і за твітером серйозних opinion-лідерів і не чула критики щодо цієї публікації, — каже професорка Катерина Амосова. 

Нечесна гра 

Прокремлівські ресурси ведуть інформаційну кампанію проти американських вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna — пише The New York Times з посиланням на джерела в уряді США і представника Держдепу.

Російські пропагандисти розповідають про смерті та побічні ефекти нібито внаслідок щеплення антиковідними вакцинами конкурентів.

А що там у “Спутника”? У статті в The Lancet вказано — за період спостережень померли чотири добровольці, з них — троє отримали “Спутник V”.

Автори ж, посилаючись на незалежну раду, стверджують, ніби випадки смерті не пов’язані з вакциною. 

Також по темі: Чи варто боятися щеплень від коронавірусу: міфи і правда про вакцини Операція "Вакцинація": де щеплення від коронавірусу буде обов'язковим? Мисливці за вакцинами. Хто насправді стоїть за кібератаками

Чи є побічні ефекти у “Спутника V”?

Чому рішення України не співпрацювати з російською вакциною важливе?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, якою є реальна смертність від коронавірусу в Росії.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: вакцина, коронавірус, Росія
12.02.2021 10:45



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати