Що не так із російською вакциною “Спутник V”

Кабінет Vіністрів України ухвалив постанову щодо державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19.

У ній йдеться, що в Україні заборонена реєстрація вакцин або препаратів, які виробляє країна-агресор.

Водночас Росія хизується публікацією про свою антиковідну вакцину “Спутник V” у британському авторитетному медичному журналі The Lancet.

Якою є російська вакцина від коронавірусу насправді?

Чи така вона хороша, як про неї співає Росія?

Деталі наукової публікації

Стаття у The Lancet про третю фазу клінічних досліджень “Спутника” написана групою російських вчених під керівництвом Дениса Логунова — заступника директора з наукової роботи Центра імені Гамалеї.

Він і розробив російську вакцину від COVID-19.

Публікація супроводжується коментарями незалежних дослідників — британських професорів вірусології Яна Джонса та Поллі Рой.

Вони резюмували, що раніше “Спутник” справедливо критикували за непрозорість у клінічних випробуваннях, поспіх та зрізання кутів.

У наукової спільноти виникли питання до результатів першої-другої фази досліджень, що теж були оприлюднені в The Lancet.

По-перше, через залучення малої кількості добровольців.

По-друге, експертів насторожило, що у різних пацієнтів часто виявляли однаковий рівень антитіл, хоча вони отримували різні комбінації вакцин.

Утім, остання публікація російських авторів видалася незалежним дослідникам переконливою.

Я не буду ідеалізувати і західні журнали, і західних дослідників. Але принаймні ці люди цінують свою репутацію. Чи ця думка відображає думку всіх західних експертів? Мабуть, ні. Але я слідкую за свіжими публікаціями в журналах і за твітером серйозних opinion-лідерів і не чула критики щодо цієї публікації, — каже професорка Катерина Амосова.

Нечесна гра

Прокремлівські ресурси ведуть інформаційну кампанію проти американських вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna — пише The New York Times з посиланням на джерела в уряді США і представника Держдепу.

Російські пропагандисти розповідають про смерті та побічні ефекти нібито внаслідок щеплення антиковідними вакцинами конкурентів.

А що там у “Спутника”? У статті в The Lancet вказано — за період спостережень померли чотири добровольці, з них — троє отримали “Спутник V”.

Автори ж, посилаючись на незалежну раду, стверджують, ніби випадки смерті не пов’язані з вакциною.

Чи є побічні ефекти у “Спутника V”?

Чому рішення України не співпрацювати з російською вакциною важливе?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, якою є реальна смертність від коронавірусу в Росії.

Фото: Pexels

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