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ICTV / Ранок / “Помножте на два”: що не так зі статистикою по коронавірусу в Україні? / 11.02.2021 11:30
11.02.2021 11:30
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“Помножте на два”: що не так зі статистикою по коронавірусу в Україні?


Коронавірус в Україні: чому захворюваність така низька?

Франція – 19 тисяч нових хворих на COVID-19 за добу. Великобританія – 12 тисяч, Італія – 10, Україна – трохи більше 3 тисяч нових хворих за добу.

То невже поки у Західній Європі коронавірус продовжує лютувати, з України відступає?

Чи можна вважати цю статистику реалістичною і чи дає вона надії на спад пандемії в Україні?

Читай нижче.

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Що не так зі статистикою в Україні?

Ставлення суспільства

Торакальний хірург Євген Симонець вважає, що на таку низьку кількість нових випадків захворювання повпливав стан суспільства.

Українці просто звикли жити в умовах COVID-19, — переконаний він.

Багато людей вже вивчили сииптоми хвороби й самі вирішують, коли є сенс робити діагностику і бігти до лікаря, а коли достатньо просто ізолюватися.

Зменшилась кількість тестувань

Це найпоширеніша думка експертів — зменшення нових випадків зараження напряму пов’язане зі зменшенням обсягів тестування.

Євген Симонець каже:

Справа не в імунній системі, а у меншій діагностиці. Ми шукаємо цей ковід не настільки ретелно, як це роблять європейці.

Причому причини, через які люди не тестуються, також можуть бути різні: від самопочуття до фінансового становища.

За словами Євгена Симонця, для людей з малим достатком ПЛР-тест — надто дороге задоволення.

Людині немає сенсу витрачати додатково 500-700 чи й 1000 грн лише для того, щоб на 100% впевнитись, що це саме коронавірус, — каже експерт.

Реальна картина в лікарнях

Однак, якщо кількість нових хворих у статистиці суттєво зменшилась, то реальна картина в лікарнях — не дуже.

Саме кількість хворих на COVID-19 у медзакладах значно більше нам говорить про стан епідемії в Україні, ніж дані Мінохорони здоров’я.

Головна лікарка хмельницької інфекційнох лікарні Оксана Піддубна каже, що більше хворих з важким перебігом:

Реанімаційне відділення, яке в нас розраховане на 14 ліжок – заповнене хворими.

Загальна кількість хворих в Україні

Згідно з офіційною статистикою, загалом в Україні перехворіли 1 мільйон 250 тисяч людей на COVID-19.

Однак експерти впевнені, ця цифра має бути значно вищою.

Адже чимало українців перенесли коронавірус як звичайний грип — із незначним підвищенням температури, але без ускладнень. Або ж взагалі безсимптомно.

Відтак, вони не робили ПЛР тестування, тому не потрапили в офіційну статистику.

Цю цифру помножити, як мінімум на 2, а то і більше, — вважає Оксана Піддубна.

Але якщо перехворіло справді так багато людей, то чи можемо ми почати говорити про формування в українців колективного імунітету?

Відповідь на це та інші питання, дивіться  увідео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, через скільки років закінчиться пандемія.

Фото: Pexels

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Теги: COVID-19, коронавірус, статистика
11.02.2021 11:30



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