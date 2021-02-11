“Помножте на два”: що не так зі статистикою по коронавірусу в Україні?

Коронавірус в Україні: чому захворюваність така низька?
Франція – 19 тисяч нових хворих на COVID-19 за добу. Великобританія – 12 тисяч, Італія – 10, Україна – трохи більше 3 тисяч нових хворих за добу.
То невже поки у Західній Європі коронавірус продовжує лютувати, з України відступає?
Чи можна вважати цю статистику реалістичною і чи дає вона надії на спад пандемії в Україні?
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Що не так зі статистикою в Україні?
Ставлення суспільства
Торакальний хірург Євген Симонець вважає, що на таку низьку кількість нових випадків захворювання повпливав стан суспільства.
Українці просто звикли жити в умовах COVID-19, — переконаний він.
Багато людей вже вивчили сииптоми хвороби й самі вирішують, коли є сенс робити діагностику і бігти до лікаря, а коли достатньо просто ізолюватися.
Зменшилась кількість тестувань
Це найпоширеніша думка експертів — зменшення нових випадків зараження напряму пов’язане зі зменшенням обсягів тестування.
Євген Симонець каже:
Справа не в імунній системі, а у меншій діагностиці. Ми шукаємо цей ковід не настільки ретелно, як це роблять європейці.
Причому причини, через які люди не тестуються, також можуть бути різні: від самопочуття до фінансового становища.
За словами Євгена Симонця, для людей з малим достатком ПЛР-тест — надто дороге задоволення.
Людині немає сенсу витрачати додатково 500-700 чи й 1000 грн лише для того, щоб на 100% впевнитись, що це саме коронавірус, — каже експерт.
Реальна картина в лікарнях
Однак, якщо кількість нових хворих у статистиці суттєво зменшилась, то реальна картина в лікарнях — не дуже.
Саме кількість хворих на COVID-19 у медзакладах значно більше нам говорить про стан епідемії в Україні, ніж дані Мінохорони здоров’я.
Головна лікарка хмельницької інфекційнох лікарні Оксана Піддубна каже, що більше хворих з важким перебігом:
Реанімаційне відділення, яке в нас розраховане на 14 ліжок – заповнене хворими.
Загальна кількість хворих в Україні
Згідно з офіційною статистикою, загалом в Україні перехворіли 1 мільйон 250 тисяч людей на COVID-19.
Однак експерти впевнені, ця цифра має бути значно вищою.
Адже чимало українців перенесли коронавірус як звичайний грип — із незначним підвищенням температури, але без ускладнень. Або ж взагалі безсимптомно.
Відтак, вони не робили ПЛР тестування, тому не потрапили в офіційну статистику.
Цю цифру помножити, як мінімум на 2, а то і більше, — вважає Оксана Піддубна.
Але якщо перехворіло справді так багато людей, то чи можемо ми почати говорити про формування в українців колективного імунітету?
Відповідь на це та інші питання, дивіться увідео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, через скільки років закінчиться пандемія.
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