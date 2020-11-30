Революційні та відверті: топ найкращих серіалів 2020 року

Найкращі серіали 2020 року.

Кажуть, 2020 рік приніс мало хорошого.

Але не потрібно бути великим оптимістом, щоб погодитись — він був доволі плодовитим у плані кінематографу.

Чимало прекрасних стрічок та серіалів побачили світ цього року. І саме про найкращі з них сьогодні піде мова.

Ранок у Великому Місті підготував добірку тих серіалів, з якими твої вечори стануть значно яскравішими.

Топ найкращих серіалів 2020 року

Ферзевий гамбіт

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Драматичний міні-серіал американського режисера Скотта Френка займає заслужене перше місце. І це цілком справедливо, адже цьогоріч він у всіх на слуху.

Руйнація гендерних стереотипів, життя із залежністю і тонка межа між геніальністю та безумством — це все помістилось у сім серій…

Сюжет

Маленька Бет залишається сиротою в 9-річному віці. Опинившись у дитбудинку, вона щосили намагається знайти спосіб відволіктися.

Оглядаючи тамтешні іграшки, Бет знаходить шахову дошку. Дівчинка вирішує розібратися з правилами і незабаром втягується в процес.

За короткий термін Бет не тільки освоює основні особливості гри, але й проявляє неординарні здібності.

Її талант стає по-справжньому феноменальним, але він виявляється на межі руйнування після того, як дівчинку змушують пройти курс сильнодіючих транквілізаторів.

Що переможе: любов до шахів чи залежність від препаратів?

Сестра Ретчед

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 7,3

В основі американського драматичного серіалу Евана Романскі та Раяна Мерфі лежить славнозвісний роман Кена Кізі “Пролітаючи над гніздом зозулі”.

“Сестра Ретчед” — це і драма, і мильна опера, і психологічний хоррор водночас. А таке жанрове розмаїття чудово доповнює виконавиця головної ролі — номінантка на премію “Золотий глобус” та “Еммі” Сара Полсон.

Сюжет

Серіал розповідає захопливу історію медсестри Ретчед, яка розпочинається у 1947 році.

Тоді жінка прийшла працювати у провідну психіатричну лікарню. Вона була рядовою медсестрою, під стильною зовнішністю якою ховалась суцільна темрява.

Режисери показали еволюцію Ретчед у справжнього монстра, аби пояснити, як люди стають соціопатами.

Я можу тебе знищити

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 8,1

А якщо ти не хочеш, аби серіали тебе “грузили” моторошними картинами, тоді це твій ідеальний варіант.

Британський драматично-комедійний серіал не лиш допомагає рослабитись, а й щиро та відверто говорить про гострі соціальні проблеми.

Цікаво й те, що сценаристка та режисерка Міхаела Коел також виконала головну роль.

Сюжет

Арабеллу публічно визнали Іконою Тисячоліття через дебютну новелу, яка увінчалась неабияким успіхом.

Вона вирішила взяти паузу в роботі й пошукати натхнення для майбутніх творів.

Зустрівшись із друзями в Лондоні, дівчина потрапляє у веселі нічні пригоди, що закінчились жахливо.

Чи вдасться талановитій молодій жінці намагається відновити своє життя після зґвалтування?

Долина спокус

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 6,7

Цей американський драматичний серіал про життя стрип-клубу зсередини став справжньою революцією у кіно 2020 року.

Щиро й без прикрас, він розповів про сувору реальність Америки, яка не надто відрізняється від інших країн. Тут буде мало розваг, але багато рефлексії…

Сюжет:

Серіал є фактично антологією, тобто немає однієї наскрізної сюжетної лінії.

Кожна з серій присвячена тій чи іншій героїні.

Усіх дівчат об’єднує низьке соціальне становище.

Саме воно їх привело у світ еротичних танців, які допомагають виживати…

Бідність, наркотики, продажність копів та бюрократичні питання — яке воно, життя у сприп-клубі?

Птах доброго господаря

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 7,5

Якщо любиш історичне кіно, тоді цей серіал тобі мусить сподобатись. Адже він заснований на реальних подіях.

Боротьба за свободу завжди надихала митців. От і цього разу не виключення.

Сюжет

Батько Оніона гине в результаті сутички між рабовласником та пристрасним аболіціоністом Джоном Брауном.

Прийнявши Оніона за дівчинку, Браун забирає його в свою армію противників рабства, що складається в основному з його синів.

У 1859 році, намагаючись спровокувати повстання рабів, вони роблять наліт на армійське сховище в Харперс-Феррі.

Повстання не трапляється, але їх дії в результаті призводять до Громадянської війни в США.

Фарґо 4 сезон

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 7,4

Ной Гоулі потішив глядачів продовженням нашумілого серіалу Фарґо.

Це кримінальна драма, кожен сезон якої розповідає зовсім нову історію. Тому не хвилюйся, передивлятись 3 попередні не доведеться.

Сюжет

В основу нового сезону лягли події, який дійсно відбулися у США на початку 50-х.

У ті роки почалася війна між злочинними кланами італійців і темношкірих.

Автори не лише розповідають про расизм та проблеми темношкірих, а й розглядають історію Америки з дуже незвичного боку.

Але крім історії, тут ще й чимало перестрілок, моторошних моментів та яскравого гумору.

Новий Папа (Молодий Папа 2)

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 8,1

Драматичний серіал Паоло Соррентіно є продовженням дев’яти епізодів “Молодого папи” 2016 року, який тоді набрав неабиякого резонансу.

Сюжет

Яскраве, але коротке правління молодого Папи Пія XIII завершилося трагічно: він впав у кому.

Главою всієї Католицької церкви стає британський аристократ Джон Бреннокс.

Взявши собі ім’я Іоанн Павло III, новий Папа встановлює нові порядки.

Після молодого незговірливого американця він здається бездоганним понтифіком. Шкода, що «здається», тут ключове слово. Під білим вбранням Іоанна Павла III теж ховаються похмурі внутрішні демони.

Йому буде непросто замінити свого блискучого попередника, тим більше що кома — ще не кінець…

2 Папи, але Ватикан лиш один… Хто переможе у цій “святій” війні?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі мотиваційні фільми.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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