Наукові сенсації. Що ми не помітили через пандемію

Пандемія коронавірусу підштовхнула науку розвиватися швидше.

Але поки весь світ дізнається про нові вакцини від COVID-19, деякі наукові розробки лишаються невідомими.

Заїкання — не проблема?

За даними науково-дослідницького Каліфорнійського університету у Ріверсайді, США, понад 70 мільйонів людей у світі заїкаються.

Серед них голлівудські актори Семюел Лірой Джексон та Брюс Вілліс, британський співак Ед Ширан і навіть новообраний президент США Джо Байден.

Багато хто і не знає про те, що із заїканням можна боротися, і мова зараз не про виконання вправ логопеда.

На початку січня 2021 Школа медицини при університеті Каліфорнії та американська біофармацевтична компанія Emalex Biosciences, що спеціалізується на розробці новітніх методів лікування розладів центральної нервової системи, повідомили про старт другої фази клінічних досліджень “Екопіпаму” — першого у світі препарату від заїкання.

Існує доволі багато медикаментів, які застосовують при цьому неврологічному стані, але “Екопіпам” спрямований саме на лікування заїкання, а не на тимчасове покращення мовлення.

До випробувань другої фази у США залучать 68 добровольців.

Нині триває набір: половина групи отримає ліки, решта — плацебо.

Керує дослідженнями професор, завідувач кафедри психіатрії та неврології Школи медицини при Каліфорнійському університеті Джеральд Макгуайер, який сам страждає від заїкання з дитинства.

Проведення випробувань препарату стало можливим завдяки засновнику техаської компанії, що виготовляє телекомунікаційне обладнання “Telmar Network Technology” Гранвілю Кіркупу, який теж заїкається.

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Який принцип дії “Екопіпаму”?

Вчені припустили, що заїкання — неврологічний стан, спричинений надлишком дофаміну.

Це біологічно активна хімічна речовина, що виробляється в мозку людини і відповідає за наші емоції.

Часто дофамін помилково називають “гормоном радості” — насправді він виробляється через зовнішні подразники і далеко не завжди пов’язаний із задоволенням.

Науковці Каліфорнійського університету міркували, що надмірний дофамін може пригнічувати активність певних ділянок мозку. Як наслідок — заїкання.

Препарат “Екопіпам” блокує дію дофаміну не всіх рецепторів, а лише певної групи.

Це зменшує ризик побічних ефектів.

Попередні дослідження, у яких взяли участь дев’ять добровольців, підтвердили ефективність ліків.

Якщо друга фаза пройде так само успішно, вчені розпочнуть дослідження за участі добровольців різних рас із різних країн.

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Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові вакцини від коронавірусу.

Фото: Unsplash

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