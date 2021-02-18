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ICTV / Ранок / Провальні вакцини від COVID-19: хто зазнав поразки в боротьбі з пандемією / 18.02.2021 12:00
18.02.2021 12:00
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Провальні вакцини від COVID-19: хто зазнав поразки в боротьбі з пандемією


Добірка невдалих вакцин.

У “мирний” час, коли людство не потерпає від пандемії, розробка будь-якої вакцини займає до 15 років.

Але через коронавірус вчені усього світу були вимушені неабияк прискоритися.

Навіть попри те, що наука не стоїть на місці, а дослідження щедро фінансуються, поспіх дається взнаки.

То які вакцини від коронавірусу виявилися повним провалом?

Невдалі вакцини від COVID-19

Merck & Co

На звання рятівника людства від пандемії претендувала одна з найстаріших біофармацевтичних компаній у світі — Merck & Co, заснована 1891 року.

В основі її розробки під назвою TMV-083 був послаблений вірус кору.

Векторна вакцина передбачала дві дози для повноцінної імунізації. Дослідження першої фази проходили у Бельгії та Франції, у них взяли участь 90 добровольців віком від 18 до 55 років.

Результати виявились невтішні.

Наприкінці січня 2021 паризький Інститут імені Пастера повідомив, що зупиняє працю над вакциною. Причина — її низька ефективність проти коронавірусу.

Препарат добре переносився добровольцями, але імунна відповідь була слабшою, ніж від природно перенесеної інфекції SARS-CoV-2. 

“ЕпіВакКорона”

А от творці цієї вакцини від коронавірусу, попри критику, не зупиняли дослідження і не піддавали свої труди сумнівам.

Навпаки — говорять про нібито 100% ефективність, “м’які” побічні ефекти або повну їх відсутність та пророкують майже річний імунітет від коронавірусу після щеплення.

“ЕпіВакКорона” — друга російська антиковідна вакцина, яку розробив новосибірський центр “Вектор”, і на створення якої Росія виділила 2 мільярди рублів!

У грудні 2020 розпочався 3 етап досліджень цієї вакцини, а наприкінці січня 59 добровольців звернулися до російського МОЗ із “тривожним” відкритим листом. 

У ньому ставили під сумнів ефективність вакцини.

Про те, що з “ЕпіВакКороною” можуть виникнути проблеми, науковці попереджали, щойно був оприлюднений склад російської вакцини.

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Вона містить фрагменти вірусу — синтетичні пептидні антигени. Вакцин-аналогів, які б використовували цю технологію наразі немає — точніше, ніхто у світі не просунувся далі 1-2 фаз досліджень.

AstraZeneca

Попри схвалення ВООЗ для екстреного застосування, цю вакцину нині жорстко критикують.

В основному це через сумніви щодо ефективності препарату у літніх людей — німецькі ЗМІ із посиланням на джерела в уряді Німеччини стверджували, ніби вона становить усього лише 8% — при загальній ефективності у 62%.

Розробник цю інформацію спростовує.

Доктор медичних наук, професорка Катерина Амосова каже:

Швейцарія, Данія, Німеччина прийняли рішення не використовувати AstraZeneca для людей старше 60-65 років. При наявності портфелю вакцин, таке рішення виглядає досить слушно.

Та чи ефективна вакцина проти південноафриканського та британскього штамів коронавірусу?

Відповідь на це та інше питання дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібні дітям щеплення від коронавірусу.

Фото: Pexels

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Теги: COVID-19, вакцини, коронавірус
18.02.2021 12:00



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