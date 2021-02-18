Провальні вакцини від COVID-19: хто зазнав поразки в боротьбі з пандемією

Добірка невдалих вакцин.
У “мирний” час, коли людство не потерпає від пандемії, розробка будь-якої вакцини займає до 15 років.
Але через коронавірус вчені усього світу були вимушені неабияк прискоритися.
Навіть попри те, що наука не стоїть на місці, а дослідження щедро фінансуються, поспіх дається взнаки.
То які вакцини від коронавірусу виявилися повним провалом?
Невдалі вакцини від COVID-19
Merck & Co
На звання рятівника людства від пандемії претендувала одна з найстаріших біофармацевтичних компаній у світі — Merck & Co, заснована 1891 року.
В основі її розробки під назвою TMV-083 був послаблений вірус кору.
Векторна вакцина передбачала дві дози для повноцінної імунізації. Дослідження першої фази проходили у Бельгії та Франції, у них взяли участь 90 добровольців віком від 18 до 55 років.
Результати виявились невтішні.
Наприкінці січня 2021 паризький Інститут імені Пастера повідомив, що зупиняє працю над вакциною. Причина — її низька ефективність проти коронавірусу.
Препарат добре переносився добровольцями, але імунна відповідь була слабшою, ніж від природно перенесеної інфекції SARS-CoV-2.
“ЕпіВакКорона”
А от творці цієї вакцини від коронавірусу, попри критику, не зупиняли дослідження і не піддавали свої труди сумнівам.
Навпаки — говорять про нібито 100% ефективність, “м’які” побічні ефекти або повну їх відсутність та пророкують майже річний імунітет від коронавірусу після щеплення.
“ЕпіВакКорона” — друга російська антиковідна вакцина, яку розробив новосибірський центр “Вектор”, і на створення якої Росія виділила 2 мільярди рублів!
У грудні 2020 розпочався 3 етап досліджень цієї вакцини, а наприкінці січня 59 добровольців звернулися до російського МОЗ із “тривожним” відкритим листом.
У ньому ставили під сумнів ефективність вакцини.
Про те, що з “ЕпіВакКороною” можуть виникнути проблеми, науковці попереджали, щойно був оприлюднений склад російської вакцини.Також по темі: "Помножте на два": що не так зі статистикою по коронавірусу в Україні? Чи варто боятися щеплень від коронавірусу: міфи і правда про вакцини Статистика бреше? Якою є реальна смертність від коронавірусу в Росії
Вона містить фрагменти вірусу — синтетичні пептидні антигени. Вакцин-аналогів, які б використовували цю технологію наразі немає — точніше, ніхто у світі не просунувся далі 1-2 фаз досліджень.
AstraZeneca
Попри схвалення ВООЗ для екстреного застосування, цю вакцину нині жорстко критикують.
В основному це через сумніви щодо ефективності препарату у літніх людей — німецькі ЗМІ із посиланням на джерела в уряді Німеччини стверджували, ніби вона становить усього лише 8% — при загальній ефективності у 62%.
Розробник цю інформацію спростовує.
Доктор медичних наук, професорка Катерина Амосова каже:
Швейцарія, Данія, Німеччина прийняли рішення не використовувати AstraZeneca для людей старше 60-65 років. При наявності портфелю вакцин, таке рішення виглядає досить слушно.
Та чи ефективна вакцина проти південноафриканського та британскього штамів коронавірусу?
Відповідь на це та інше питання дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібні дітям щеплення від коронавірусу.
Фото: Pexels