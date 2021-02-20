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ICTV / Ранок / Ніжність vs глем-рок: модний весняний манікюр 2021 / 20.02.2021 14:36
20.02.2021 14:36
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Ніжність vs глем-рок: модний весняний манікюр 2021


Ідеї весняного манікюру, серед яких ти точно вибереш щось для себе.

Весна – це час оновлення та пробудження природи. Стає тепліше і світліше, з’являється зелень і чарівні квіти.

Усе це впливає й на модні тенденції, зокрема у манікюрі. Весняні дизайни нігтів – здебільшого більш ніжні та грайливі.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 головних трендів весняного манікюру 2021. Дивись фото і обирай, що тобі до смаку.

Модний манікюр на весну 2021

«Різні ручки»

Креативний манікюр у техніці «різні ручки» підкорює все більше модниць. Як і зрозуміло з назви, на одній руці ти можеш вибрати один дизайн, а на другій – зовсім інший.

Хоча бажано, щоб вони таки поєднувалися один з одним за стилем та кольоровою гамою.

Такий дизайн виглядає  яскраво та несподівано, навіть якщо він виконаний у пастельних тонах.

Манікюр мереживний

Мереживний манікюр – це так ніжно і по-весняному, що тобі не захочеться із ним розлучатися.

Такий дизайн здатен зробити витонченим і елегантним навіть лаконічний образ.

Ажур ефектно виглядатиме як на довгих, так і на коротких нігтиках.

Блакитний манікюр

На зміну насиченому синьому кольору, який був у тренді минулого сезону, прийшов позитивний блакитний.

Він нагадуватиме тобі про польові квіти, чисте небо й лазурові морські хвилі, навіть коли ти просто сидітимеш в офісі.

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Градієнт, френч чи просто однотонне покриття – будь-який варіант блакитного манікюру виглядатиме свіжо та по-весняному романично.

Дзеркальний манікюр

Одна з найкращих ідей для весняного манікюру – додати трохи сяйва. Наприклад, можна зробити ефектний дзеркальний нейл-арт.

Коли твої нігтики переливатимуться у променях весняного сонця – їх точно помітять усі.

У новому сезоні до золота та срібла додадуться й трендові неонові кольори. Експериментуй і не бійся виходити за звичні рамки!

Чорні нігті

Найнесподіваніший нейл-тренд весни 2021 – знову в моді манікюр у стилі глем-рок, основою якого є чорний лак.

Тож якщо вся ця весняна ейфорія ніжності та яскравості – не для тебе, сміливо обирай цей варіант.

Поєднуй чорний лак зі срібними малюнкам, зроби розкішний темний френч або спробуй покрити кілька нігтиків матовим фінішем.

Наймодніші кольори манікюру на весну 2021

  • Молочний
  • Блакитний
  • Срібний
  • Винний
  • Фуксія
  • Чорний

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2021.

Фото: Pixabay

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Теги: манікюр, мода, модні тренди, модні тренди весни
20.02.2021 14:36



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