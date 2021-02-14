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ICTV / Ранок / Чоловічі фото: ТОП ідей вдалих поз і локацій / 14.02.2021 11:33
14.02.2021 11:33
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Чоловічі фото: ТОП ідей вдалих поз і локацій


Ідеальна фотосесія для чоловіків: ідеї для вдалих поз та локацій.

Ті, хто переконані, що лише дівчата обожнюють фотографуватися — досі залежні від стереотипів.

Насправді, впевнені у собі чоловіки — просто створені для вдалих кадрів!

І численні моделі, блогери та телеведучі це доводять.

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Хочеш долучитися до їхніх рядів?

Тоді мусиш приготувати класні пози та цікаві локації для майбутньої фотосесії.

Ранок у Великому Місті тобі зараз розповість.

ТОП вдалих поз

У ходьбі

Це must have кожнісінької фотосесії.

Таке фото не лише продемонструє твій новий одяг, а й стане свідченням твого відмінного стилю.

До того ж, подібні кадри виглядають найбільш природньо і не вимагають якихось особливих зусиль.

Просто імітуй звичну ходьбу й відчувай себе “великим босом”.

Гра руками

Головне питання усіх, кому не відразу даються фото — це “куди подіти руки?”

Проте насправді не все так важко — варіантів є безліч.

Можеш схрестити їх, провести рукою по щетині або ж вигадати ще щось.

Просто розслабся й поводься максимально природньо. А ось тобі деякі приклади для натхнення:

“Втомився”

Це одна з найулюбленіших поз багатьох чоловіків.

Цілком зрозуміло, чому.

Ніяких тобі “вирівняй спину” чи ще щось у тому роді.

Слід просто розслабитись і перепочити десь поблизу стіни.

Виглядає такий кадр ну дуже ефектно!

Присів

Невимушене фото зі стільцем теж матиме прекрасний вигляд.

Просто присядь і будь собою.

Сюди підійде, як і мила усмішка, так і серйозний погляд.

Головне — почувай себе вільно!

“Занятий”

Можна вічно дивитися на те, як чоловік працює!

Тому тобі точно не слід оминати цього пункту.

Неважливо, що саме ти робитимеш — вдаватимеш вигляд, ніби займаєшся складними підрахунками або готуєш сніданок для своєї коханої, — це все одно виглядатиме гаряче!

Щирість

Як би сильно тобі не подобались фото у стилі серйозного та грізного гендиректора великої компанії, не забудь зробити кілька кадрів із широкою усмішкою.

Бо що там хто б не казав, але краще щирості немає нічого!

ТОП крутих локацій

Є чимало локацій для класних чоловічів фотосесій, найпоширенішими з яких є:

  • офіс;
  • вулиця;
  • кафе;
  • кухня (чоловік на кухні виглядає неймовірно привабливо!);
  • студія;
  • зоопарк (тренд на незвичні фото, для прикладу, із жирафами активно набирає обертів у 2021 році);
  • спортзал (ну, тут — без коментарів).

Яку б локацію ти не обрав для своєї фотосесії, не забудь прихопити із собою внутрішню впевненість та крутий образ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чоловіче здоров’я.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: фотосесія, чоловіча мода
14.02.2021 11:33



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