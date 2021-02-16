Грошей не буде? Що чекає на Україну без траншу МВФ

В Україні завершила роботу віртуальна місія Міжнародного валютного фонду.

Висновок невтішний. МВФ не виділятиме Україні чергового траншу.

Тобто грoшей, на які так чекали, не буде.

Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман резюмував: обговорення було продуктивним, але хочеться бачити більший прогрес, аби завершити перегляд програми фінансування.

Тому дискусії, мовляв, триватимуть.

У чому ж справа?

Експерти впевнені, що своєю заявою і принциповою позицією не давати Україні грошей, поки вона не згадає про взяті на себе обов’язки, МВФ намагається отверезити українську владу.

Фонд недвозначно дає зрозуміти, що ігри закінчилися.

Зараз це є чіткий політичний сигнал керівництву країни про те, що про реформи треба не говорити, а їх робити. Про те, що про корупцію треба не говорити, а з нею боротися реально, – вважає економіст Андрій Новак.

Міжнародний валютний фонд вже неодноразово обпікався на співпраці з Україною.

І, очевидно, зробив висновки.

МВФ дуже давно не довіряє Україні, я думаю ще з 2008 року, після того, як їх кинула Юлія Володимирівна. Після цього, МВФ працює тільки за принципом «зранку реформи – ввечері гроші». Є ще підрив довіри, який стався минулого року. Коли Україна отримала 2.2 млрд доларів згідно з програмою і відразу почала порушувати взяті на себе зобов’язання, буквально наступного дня, як програма була підписана і гроші були отримані, – каже інвестиційний банків Сергій Фурса.

Україні не потрібні гроші?

Але тепер питання, чому українська влада порушує взяті на себе зобов’язання?

Невже гроші фонду нам абсолютно не потрібні?

Експерти пояснюють, що теперішня влада не працює на перспективу.

Якби гроші були потрібні негайно, уряд діяв би зовсім інакше.

Насправді на кілька місяців у нас є запас міцності. А в Україні це завжди так працює. Бо ніхто не робить реформ, доки не стане зовсім кепсько. Допоки гроші не будуть потрібні аж на вчора. І починають щось швидко робити. І до літа вони протягнуть в нормальному робочому режимі. В нас кліпове мислення зараз не тільки у споживачів тік-току, але й в української влади. Вони не думають довше, ніж на кілька місяців наперед. Тому те, що для них стане проблемою у вересні, для них зараз не є проблемо взагалі, – говорить Сергій Фурса.

Чому гроші для України стануть критично важливими у вересні? Чи виконає влада “домашнє завдання”?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Україні Бюро економічної безпеки.

Фото: depositphotos

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