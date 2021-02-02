Навіщо Україні Бюро економічної безпеки

БЕБ – Бюро економічної безпеки – новий правоохоронний орган України.

Він стане єдиною структурою, що буде розслідувати економічні злочини, окрім тих, якими займається НАБУ.

Це означає, що зі створенням БЕБ зникне не лише податкова міліція, але й економічні підрозділи в Нацполіції та СБУ.

Звідси виникає кілька питань.

Чому новий орган створюють саме зараз? Чи потрібен він Україні?

Та чим він конкретно буде займатися?

Яка місія БЕБ

Ідея Бюро економічної безпеки дуже проста. Є багато функцій в різних правоохоронних органах, які впливають на діяльність бізнесу. БЕБ буде створений з нуля, буде займатися більш юридичною діяльністю, хоча це справді правоохоронний орган. На жаль або на щастя, інакше не може бути. Але це буде схожий орган, який ви можете побачити, наприклад у відомому серіалі «Білі комірці», – каже нардеп Ярослав Железняк.

Загалом на новостворене Бюро економічної безпеки планують покласти повноваження розслідувати ухилення від сплати податків та ще низку злочинів, пов’язаних з економікою та фінансами.

Якою буде структура органу

У Бюро економічної безпеки працюватимуть детективи, а очолюватиме його директор за поданням прем’єр-міністра за пропозицією спеціальної комісії.

У Комісію три людини призначає РНБО, три людини призначає ВРУ, а ще три – Кабмін. На жаль, не пройшла пропозиція, щоб додати туди половину міжнародних експертів, які борються якраз із економічними злочинами і зловживаннями, – коментує Железняк.

Загалом в нову структуру планують працевлаштувати 4 тисячі працівників – як у центральний апарат, так і в регіональні відділення.

Щоправда, деякі експерти вважають, що на цю посаду призначатимуть колишніх працівників податкової міліції.

Які деталі щодо створення Бюро економічної безпеки турбують незалежних експертів?

Дивіться у відео.

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Фото: Pexels

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