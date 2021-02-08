Чому МВФ дає нам гроші. Для чого їм це?

Ви задумувалися над тим, чому піднімають ціни на газ та світло, для чого влада вводить деякі реформи? Буває, що це не ініціатива наших політиків чи громадських діячів, а такими є вимоги Міжнародного Валютного Фонду.

На перший погляд може здатись зовсім незрозумілим, як ці речі пов’язані між собою, але команда Ранку у Великому Місті допоможе розібратися.

Що ж таке Міжнародний Валютний Фонд?

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — спеціальне агентство ООН, засноване з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу.

Відбувається це шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті.

Фонд має статус спеціалізованої установи ООН. Має 189 країн-членів.

Простими словами, МВФ – це не просто кредитори, а установа, яка займається економічним розвитком країни. Прописує усе, аналізує, надає свої поради, допомагає знайти шлях вирішення фінансових проблем країни для того, щоб вона вийшла зі скрутного становища.

Основні завдання МВФ:

сприяння міжнародній співпраці в грошовій політиці

розширення світової торгівлі

кредитування

стабілізація грошових обмінних курсів

Основні цілі МВФ:

сприяти міжнародній співпраці в валютно-фінансовій сфері;

сприяти розширенню і збалансованому росту міжнародної торгівлі в інтересах розвитку виробничих ресурсів, досягнення високого рівня зайнятості і реальних доходів держав-членів;

забезпечити стабільність валют, підтримувати упорядковані співвідношення валютної системи серед держав-членів» і не допускати «знецінення валют з метою отримання конкурентних переваг;

надавати допомогу в створенні багатосторонньої системи розрахунків між державами-членами, а також в ліквідації валютних обмежень;

тимчасово надавати державам-членам кошти в іноземній валюті, з метою «виправлення порушення рівноваги їх платіжного балансу.

Що має Україна зараз?

23 квітня 2020 року борг України становив 2,41 млрд дол.

Рада директорів МВФ 9 червня 2020 року затвердила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США.

Україна 12 червня отримала перший транш у розмірі 2,1 млрд доларів.

Але цей процес фактично був поставлений на паузу.

Наразі місія МВФ обговорює з українською владою останні економічні події, а також заходи і реформи, які необхідні для завершення першого перегляду програми Stand-By.

Але голова НБУ Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю Reuters, що Україна очікує три транші по 0,5 мільярда SDR на загальну суму близько 2,2 мільярда доларів цього року, а решту грошей у 2022 році.

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Ресурси МВФ:

Квоти (розмір квот для кожної країни-члена встановлюється на підставі її ваги у світовій економіці).

Запозичені кошти (фонд користується кредитом групи десяти в межах 17 мільярдів спеціальних справ запозичення, одержує позики центрального банку і скарбниці Саудівської Аравії та деяких інших країн)

Формування ресурсів МВФ відбувається шляхом внесення державою коштів до статутного капіталу Фонду відповідно до її квоти та за рахунок позичених коштів.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як навчитися економити.

Фото: Unsplash

Анастасія Заяц

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