Як підготувати авто до весни? 7 корисних порад

Як підготувати авто до весни? Знає далеко не кожен водій, особливо, якщо він новачок у цій справі.

Деякі автоексперти запевняють, що перевірка машини після зимового споживання взагалі не потрібна.

Але ми розібралися, на що все ж варто звернути увагу, та що потрібно замінити, щоб залишатися в безпеці на дорозі.

Як підготувати авто до весни

Порада 1. Замінити шини

Як тільки на вулиці стабілізується температура +7 і вище, а це відбувається зазвичай на початку квітня, змінюємо шини.

Перехід від зимових шин на літні необхідний, оскільки резина в сезонних шинах відрізняється складом.

У літніх – резина більш жорстка і стійка до високих температур, на відміну від зимових.

Тому змінювати потрібно обов’язково, навіть якщо вам здається, що зимові шини стерлися і цілком зійдуть за літні.

Порада 2. Зарядити акумулятор на максимум

Взимку акумулятор перенавантажений за рахунок робити обігрівача і мотору. І на початку весни може дати збій, оскільки відвик від легких робіт.

Аби уникнути проблем, обов’язково підзарядіть акумулятор. Також варто оглянути його клеми на предмет окислення.

Порада 3. Оглянути двигун

Звичайно, ніхто не каже його розбирати, просто зробити зовнішній огляд. Справа в тому, що взимку температура під капотом має здатність різко змінюватись від -30 до +95 градусів.

А це, в свою чергу, може призвести до деформації деяких деталей. Тому перевіряй, чи все на місці і у належному стані.

Порада 4. Прочистити кондиціонер

Для початку увімкни кондиціонер і перевір, чи він постачає у салон холодне повітря.

Якщо ні, то потрібно замінити фільтр і заправити його фреоном.

Порада 5. Замінити моторне масло

З приходом весни потрібно замінити моторне масло на синтетичне.

Адже саме воно найкраще захищає двигун влітку, запевняють експерти.

Порада 6. Перевірити ходову

Перевір і в разі необхідності відремонтуй ходову частину автомобіля.

Справа в тому, що взимку саме на ходовій може накопичуватись сніг, який згодом перетворюється на лід.

Тому треба все ретельно перевірити, відчистити, аби нічого не було пошкодженим.

Порада 7. Перевірити гальма

Перевір гальма. Це можна зробити і самостійно. Спробуй проїхатись на невеликій швидкості по місцевості, де немає інших авто, і різко натисни на гальма.

Вони мають миттєво спрацювати! Якщо ж гальма «довго думають», авто заносить в сторону або ж ставить боком, то краще відвези автомобіль на СТО.

Якщо ти не знаєш, як зробити все вищеперераховане самостійно, то відвезти авто у сервіс на технічну перевірку буде найкращим рішенням.

Діагностика автомобіля – це завжди важливо. Адже від справності чотирьохколісного друга залежить життя – твоє та пасажирів.

Будь обачним на дорогах та не поспішае їхати, якщо відчуваєш несправність авто.

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Фото: Unsplash

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