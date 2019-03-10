Коли змінювати зимові шини на літні?|Поради від експерта

Коли змінювати зимові шини на літні? Часто питають водії в автосервісах. Якщо купили автомобіль, потрібно розуміти, що клопотів буде багато. Це вам не просто придбати, заправити і поставити у гараж. Ви повинні знати, що цей механізм потребує турботи так само, як і будь-який інший.

Є три типи автомобільних шин: зимові, літні, всесезонні. Велика помилка – купувати всесезонні шини на цілий рік. Адже вони не пристосовані до конкретних погодних умов. Тож, якщо ви хочете їздити безпечно, потрібно придбати шини двох типів під кожен сезон.

Коли НЕ варто змінювати зимові шини на літні?

Помилка 1

Існує легенда, що зимові шини в теплу погоду починають стиратися. Тому, як тільки закінчилася зима, водії поспішають на станцію технічного обслуговування. І це хибний крок. На зимових шинах спокійно можна їздити в +15. Але є одне табу.

«Якщо на вулиці +30, то краще не ризикувати. Адже при такій температурі зимові шини справді почнуть швидко стиратися, авто почне «плавати» по дорозі і кермувати буде складно», – розповів експерт з автомобільних питань Віталій Новак.

І це все через те, що у зимових шин м’яка резина. На літо ж потрібна більш жорстка, яка буде пристосована до погодних умов.

Коли НЕ варто змінювати зимові шини на літні?

Помилка 2

Коли зимові шини стираються, водії думають, що так можна зекономити на літніх. І це хибна думка. Таким краще не зловживати. Адже зимові шини від літніх відрізняються вмістом.

Виробники піклуються про те, щоб шини найкраще підходили під погодні умови. Тому, не змінюючи їх, ви наражаєте себе на небезпеку.

Як зрозуміти, що прийшов час змінювати шини?

Все начебто логічно: закінчується зима – змінюємо на літні шини і навпаки. Однак це працює не зовсім так.

Експерт радить орієнтуватися по батареях в будинку. Це найпростіший метод, якщо не знаєте, коли змінювати. Всім відомо, що опалення в квартирах вимикають, коли температура на вулиці сягає +7 градусів.

Отож, якщо батареї холодні, можете сміливо «перевзувати» свою чотирьохколісну красуню.

Поспішати зі зміною шин не варто, каже експерт. Адже температура повітря на початку весни все ще нестабільна. І може коливатися від +15 градусів тепла, для прикладу, до нижче 0. Це погано впливає на резину. І шини не зможуть виконати свої функції.

«В березні змінювати шини – рано. Варто поїздити ще трохи на зимових. Змінюйте тоді, коли вранці вже немає на дорогах заморозків. І коли температура повітря на вулиці стабільно перевищує +15, +20», – додав Віталій Новак.

Безпечної вам дороги, та не забувайте час від часу дбати про своє авто.

Алла Гичка

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