Як перевірити коробку передач при купівлі авто

Одне з найболючіших місць вживаного авто – це автоматична коробка передач.
Цей механізм дуже складний і вразливий, тому часто виходить з ладу. На механіці така проблема з’являється рідше, але все-таки виникає.
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Наш журналіст Марина Лишак разом з експертом з прав споживачів Максимом Несміяновим дізналися, які є поради щодо вибору коробки передач для тих, хто зібрався придбати авто.
Детальніше дивіться в сюжеті рубрики “Споживач” програми Ранок у Великому Місті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купити авто з Америки і не пошитися в дурні.
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20.11.2019 15:28
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