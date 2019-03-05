Чи варто купувати авто з Америки?

Купити надійний вживаний автомобіль із чесним пробігом, та ще й зекономити на ньому – реально, якщо придивитися до авто з Америки. Однак очікувати, що вам прийде новий автомобіль без подряпин за 3 копійки – не варто. Тому ми розкажемо, як не стати жертвою махінацій та вберегти власні гроші.

Обрати автомобіль з-за кордону без можливості оглянути його особисто – це ризик. Втім, при правильному підході його можна звести до мінімуму.

Підприємці зроблять усе, щоб продати аварійні, крадені та не придатні до експлуатації машини з Америки. Але спеціалісти знають, як вберегти покупця від халепи.

І перше, що потрібно знати, так це у кого купувати. Якщо ви не знаєте продавця, то історію вашого авто ви не побачите. І навіть VIN-код не отримаєте.

VIN-код – це унікальний серійний номер для індивідуального розпізнавання кожного транспортного засобу. По ньому на спеціальних сайтах можна дізнатися всю історію авто.

По Vin-коду ви можете дізнатись:

у які аварії потрапляв автомобіль;

у якому стані подушки безпеки;

відмотування пробігу;

кількість власників авто;

дані про техобслуговування;

дефекти виробництва;

чи був автомобіль у розшуку.

Важливо перевірити історію авто до придбання, а не після, якщо не хочете неприємних сюрпризів. Найчастіше старі машини з Америки купують на аукціоні. У середньому це вийде на 20-40% дешевше, ніж в Європі та Україні. Але не варто купувати без допомоги експерта чи страхової компанії.

Замовляти машину бажано через страхову компанію

Коли ви самостійно купили машину з аукціону, є ще один ризик – вибір перевізника, який забере її та відвезе у порт. А вже звідти вона вирушить до Одеси. За цей проміжок часу може статися що завгодно. Наприклад, дорогою до порту авто можуть розібрати. Саме тому замовляти машину бажано через страхову компанію. Адже спеціалісти несуть хоча б якусь відповідальність та працюють на свою репутацію.

Авторинок сьогодні переповнений пропозиціями, але дешевий автомобіль із невеликим пробігом і з мінімум пошкоджень можна купити в США. Адже американці звикли міняти автомобілі кожні три-п’ять років. А продають, бо не люблять биті авто. А українці з радістю купують, адже так начебто дешевше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Французи витрачають на авто в 10 разів більше, ніж українці

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