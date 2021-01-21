Вакцини від СOVID-19, про які ви ще не чули

Світ на порозі масової вакцинації від коронавірусу. Але у всіх на слуху тільки кілька вакцин.

Це Pfizer, Moderna, AstraZeneca і тепер вже китайська розробка від Sinovac.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, нині на стадії клінічних досліджень тестують понад 60 вакцин від коронавірусу.

Ще понад 170 – на доклінічній стадії.

Sinopharm

Китайська вакцина від коронавірусу, розроблена Уханським та Пекінським інститутами біопродуктів спільно з державною компанією Sinopharm, набирає обертів.

Нині вона на третій фазі клінічних досліджень – випробування проходять в Аргентині.

Однак вакцина отримала схвалення в Китаї, Об’єднаних Арабських Еміратах, Бахрейні, Єгипті, Йорданії, Сербії та на Сейшельських Островах.

30 грудня 2020-го року компанія Sinopharm заявила, що загальна ефективність препарату складає 79,3%.

Водночас Об’єднані Арабські Емірати говорять про цілих 86%.

Це наразі попередні результати досліджень.

А от медичний регулятор Бахрейну після завершення третьої фази клінічних випробувань заявив, що вакцина від Sinopharm ефективна на 100%.

CureVac

РНК-вакцина від СOVID-19 німецької біофармацевтичної компанії CureVac. Вакцина дводозна, щеплення необхідно повторити на 28-й день після першої ін’єкції.

Препарат залишається стабільним протягом щонайменше трьох місяців у звичайних холодильниках за температури +5 градусів Цельсія і до 24-х годин за кімнатної температури.

Варто зазначити, що розпіарені РНК-вакцини від Pfizer і Moderna вимагають значно більш холодної температури зберігання -70 і -20 градусів Цельсія відповідно.

Навесні 2020-го тодішній президент США Трамп навіть намагався викупити у CureVac права на препарат та технологію виробництва. Утім, домовитися не вдалося.

Які ще вакцини розробляють і чи ефективні вони?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Європа вводить паспорт вакцинації.

Фото: Unsplash

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