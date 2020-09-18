Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Рятівні ліки? Який прорив в боротьбі з коронавірусом зробили вчені / 18.09.2020 14:56
18.09.2020 14:56
Поділитися

Рятівні ліки? Який прорив в боротьбі з коронавірусом зробили вчені


З кожним днем дедалі моторошніше читати новини про коронавірус. Усюди тільки – стрімке зростання кількості інфікованих, ускладнення і те, що хвороба “помолодшала”.

Насправді, не всі новини про корону песимістичні. Днями американські вчені повідомили про випробування нових ліків від COVID-19 – на препарат покладають великі надії.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі – у матеріалі.

Кабінет міністрів змінив правила карантину – що зміниться для українців? Коли людство отримує вакцину від коронавірусу? І яке відкриття американських вчених може стати революційним у боротьбі з COVID-19? – дивіться за мить у сюжеті.

Українські антирекорди   

Понад 30 мільйонів інфікованих коронавірусом у світі та черговий антирекорд за кількістю хворих в Україні – 3584 нові випадки станом на 17 вересня. Цього разу серед антилідерів – Харківська, Тернопільська, Одеська й Львівська області та Київ.

На тлі складної епідеміологічної ситуації уряд вніс зміни до постанови про карантинні заходи. Їх ініціювало Міністерство охорони здоров’я України після наради з мерами міст.

У чому ж полягають зміни? Тепер регіон може потрапити до так званої “червоної зони” у разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 більше ніж у 5 разів! У попередній редакції документу мова йшла про перевищення на 50%.

Це може бути одномоментне закриття всіх сфер бізнесу і нашого життя, або поступове обмеження певних сфер, які в даному конкретному регіоні, місті, районі призводять до спалахів хвороби, – говорить міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Крім того, у регіонах із “помаранчевим”, “жовтим” та “зеленим” рівнями епіднебезпеки закривати.

Також по темі: Як малий бізнес переживає пандемію коронавірусу? Скільки грошей втратив Андре Тан через коронавірус Навіщо вакцинуватися від грипу під час пандемії коронавірусу?

Ліки від коронавірусу

Днями вчені зі школи медицини Університету Піттсбурга заявили про розробку нових ліків від COVID-19.

Наразі препарат випробували тільки на гризунах, утім, вже зараз науковці покладають на нього великі надії. У чому ж унікальність ліків?

У журналі Cell опублікували дослідження вчених з Піттсбурзького університету. Вони виявили білок, здатний взаємодіяти з S-білком коронавірусу, проникати всередину нього і, зрештою, знищувати!

Білкова сполука в 10 разів менша за повнорозмірне антитіло, яке використали для створення препарату Ab8 проти коронавірусу. Коли білкова сполука зливається з імуноглобуліном, – утворюється Ab8.

У дослідженні зазначають – препарат не зв’язується з клітинами людини, що дозволяє мінімізувати негативні побічні ефекти. Наразі ж Ab8 випробували лише на мишах та хом’яках, утім, на цій стадії препарат підтвердив ефективність у профілактиці та лікуванні коронавірусу.

Більше свіжих новин про коронавірус дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому негативні тести на коронавірус можуть помилятися.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-19, вакцина
18.09.2020 14:56



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати