Рятівні ліки? Який прорив в боротьбі з коронавірусом зробили вчені

З кожним днем дедалі моторошніше читати новини про коронавірус. Усюди тільки – стрімке зростання кількості інфікованих, ускладнення і те, що хвороба “помолодшала”.

Насправді, не всі новини про корону песимістичні. Днями американські вчені повідомили про випробування нових ліків від COVID-19 – на препарат покладають великі надії.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі – у матеріалі.

Кабінет міністрів змінив правила карантину – що зміниться для українців? Коли людство отримує вакцину від коронавірусу? І яке відкриття американських вчених може стати революційним у боротьбі з COVID-19? – дивіться за мить у сюжеті.

Українські антирекорди

Понад 30 мільйонів інфікованих коронавірусом у світі та черговий антирекорд за кількістю хворих в Україні – 3584 нові випадки станом на 17 вересня. Цього разу серед антилідерів – Харківська, Тернопільська, Одеська й Львівська області та Київ.

На тлі складної епідеміологічної ситуації уряд вніс зміни до постанови про карантинні заходи. Їх ініціювало Міністерство охорони здоров’я України після наради з мерами міст.

У чому ж полягають зміни? Тепер регіон може потрапити до так званої “червоної зони” у разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 більше ніж у 5 разів! У попередній редакції документу мова йшла про перевищення на 50%.

Це може бути одномоментне закриття всіх сфер бізнесу і нашого життя, або поступове обмеження певних сфер, які в даному конкретному регіоні, місті, районі призводять до спалахів хвороби, – говорить міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Крім того, у регіонах із “помаранчевим”, “жовтим” та “зеленим” рівнями епіднебезпеки закривати.

Ліки від коронавірусу

Днями вчені зі школи медицини Університету Піттсбурга заявили про розробку нових ліків від COVID-19.

Наразі препарат випробували тільки на гризунах, утім, вже зараз науковці покладають на нього великі надії. У чому ж унікальність ліків?

У журналі Cell опублікували дослідження вчених з Піттсбурзького університету. Вони виявили білок, здатний взаємодіяти з S-білком коронавірусу, проникати всередину нього і, зрештою, знищувати!

Білкова сполука в 10 разів менша за повнорозмірне антитіло, яке використали для створення препарату Ab8 проти коронавірусу. Коли білкова сполука зливається з імуноглобуліном, – утворюється Ab8.

У дослідженні зазначають – препарат не зв’язується з клітинами людини, що дозволяє мінімізувати негативні побічні ефекти. Наразі ж Ab8 випробували лише на мишах та хом’яках, утім, на цій стадії препарат підтвердив ефективність у профілактиці та лікуванні коронавірусу.

Більше свіжих новин про коронавірус дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому негативні тести на коронавірус можуть помилятися.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.