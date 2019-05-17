Покращений мозок і серце на принтері: як вчені вдосконалюють людину

Вчені придумали, як надрукувати справжнє серце і шкіру на 3D-принтері і отримати інфрачервоний зір. З його допомогою можна бачити, як через тепловізор, але на власні очі. А відомий винахідник Маск навіть придумав, як поєднати людський мозок з комп’ютером.

Вчені вважають, що нові винаходи дозволять зробити людину більш витривалою та досконалою.

Поєднання мозку з комп’ютером

Робот переможе людину та погубить людство! Це може трапитися у найближче десятиліття, переконаний всесвітньовідомий винахідник Ілон Маск.

Він давно виступає за те, що потрібно контролювати розробки штучного інтелекту вже зараз, аби не довести до біди.

А також потрібно вдосконалювати фізичні та розумові можливості людини.

Підприємець вважає, що для цього необхідно поєднати людський мозок з комп’ютером. А від слів Маск перейшов до діла – створив кампанію Neuralink.

За задумом винахідника, мозок покриватимуть додатковим шаром речовини. Вона прискорить його роботу та поліпшить пам’ять

Серце на 3D–принтері

Справжній прорив у медицині здійснили ізраїльські вчені. Вперше вони надрукували на 3D-принтері живе серце, яке має шлуночки та кровоносні судини.

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За словами медиків, для друку живого серця використовували жирові людські клітини. Розмір нового органу склав приблизно два з половиною сантиметри.

Воно досить маленьке. Для порівняння, серце людини приблизно втричі більше. Проте, нове серце може підійти кролику.

Інфрачервоний зір

Вчені з Науково-технічного університету Китаю навчили гризунів бачити в інфрачервоному світлі. Що означає отримати інфрачервоний зір? Це наче бачити через тепловізор.

Вчені ввели мишам у очі ін’єкції спеціального розчину. Таким чином наночастинки прикріпилися до зорових рецепторів.

Як результат – картинка в інфрачервоному світлі передавалася майже без спотворення.

Щоб це підтвердити, гризунів поміщали у воду і вчили шукати прихований предмет.

Вчені припускають, що цей метод може наділити надможливостями зору і людину.

Проте, попереджають про його небезпечність, адже наночастинки, які вводять в око, містять важкі метали.

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