Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Покращений мозок і серце на принтері: як вчені вдосконалюють людину / 17.05.2019 15:20

Покращений мозок і серце на принтері: як вчені вдосконалюють людину

0

Вчені придумали, як надрукувати справжнє серце і шкіру на 3D-принтері і отримати інфрачервоний зір. З його допомогою можна бачити, як через тепловізор, але на власні очі. А відомий винахідник Маск навіть придумав, як поєднати людський мозок з комп’ютером.

Вчені вважають, що нові винаходи дозволять зробити людину більш витривалою та досконалою.

Поєднання мозку з комп’ютером

Робот переможе людину та погубить людство! Це може трапитися у найближче десятиліття, переконаний всесвітньовідомий винахідник Ілон Маск.

Він давно виступає за те, що потрібно контролювати розробки штучного інтелекту вже зараз, аби не довести до біди.

А також потрібно вдосконалювати фізичні та розумові можливості людини.

Підприємець вважає, що для цього необхідно поєднати людський мозок з комп’ютером. А від слів Маск перейшов до діла – створив кампанію Neuralink.

За задумом винахідника, мозок покриватимуть додатковим шаром речовини. Вона прискорить його роботу та поліпшить пам’ять

Серце на 3Dпринтері

Справжній прорив у медицині здійснили ізраїльські вчені. Вперше вони надрукували на 3D-принтері живе серце, яке має шлуночки та кровоносні судини.

Також по темі: У майбутньому люди можуть стати напівроботами На що здатен штучний інтелект: цікаві приклади Штучний інтелект може знищити людство

За словами медиків, для друку живого серця використовували жирові людські клітини. Розмір нового органу склав приблизно два з половиною сантиметри.

Воно досить маленьке. Для порівняння, серце людини приблизно втричі більше. Проте, нове серце може підійти кролику.

Інфрачервоний зір

Вчені з Науково-технічного університету Китаю навчили гризунів бачити в інфрачервоному світлі. Що означає отримати інфрачервоний зір? Це наче  бачити через тепловізор.

Вчені ввели мишам у очі ін’єкції спеціального розчину. Таким чином наночастинки прикріпилися до зорових рецепторів.

Як результат – картинка в інфрачервоному світлі  передавалася майже без спотворення.

Щоб це підтвердити, гризунів поміщали у воду і вчили шукати прихований предмет.

Вчені припускають, що цей метод може наділити надможливостями зору і людину.

Проте, попереджають про його небезпечність, адже наночастинки, які вводять в око, містять важкі метали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на що здатен штучний інтелект.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: інноваційні технології, Ксенія Богуславська
17.05.2019 15:20
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати