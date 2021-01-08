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ICTV / Ранок / Немодний жіночий одяг, який подобається чоловікам / 08.01.2021 19:11
08.01.2021 19:11
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Немодний жіночий одяг, який подобається чоловікам


Є одяг, який давно уже не в моді, але зате продовжує зводити з розуму багатьох чоловіків. Здебільшого йдеться про речі, які підкреслюють жіночу привабливість.

Купувати такі предмети гардеробу вже не варто. Але якщо вони вже є у твоїй шафі – не поспішай їх викидати. Можеш сміливо носити і навіть якось вдягнути на романтичне побачення J

Немодні речі, які подобаються чоловікам

Взуття на шпильці

Сьогодні в топі зручне та комфортне взуття – масивні кросівки, грубі армійські черевики чи ліфтери на пласкій підошві.

От тільки чоловікам більше до вподоби, коли жіночі ніжки підкреслені високими шпильками. Так ноги здаються візуально довшими, а твій лук стає надзвичайно привабливим.

Ходити в туфлях чи черевиках на підборах цілими днями ми б не радили, адже це незручно і шкідливо для здоров`я. Але інколи порадувати свого обранця таким чином – чому б і ні? J

Джинси-скінні

Навряд чи хтось буде сперечатися, що чоловіки люблять очима. І так, їм дуже подобається, коли одяг максимально підкреслює твою фігуру.

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На думку багатьох представників протилежної статі, вузькі джинси додають дівчині привабливості. А от модні сьогодні банани, широкі палаццо та актуальні прямі моделі такої переваги позбавлені.

Тож якщо маєш скінні в гардеробі – можеш їх сміливо носити. А, щоб не переборщити з сексуальністю, поєднуй їх не з вузькими блузами, а з широкими светрами оверсайз.

Сукні з баскою

Сьогодні баска виглядає ситаромодним елементом, навіть пережитком минулого. Але ця пікантна деталь здатна ідеально підкреслює  стегна і талію. Саме це і подобається чоловікам.

Звісно ж, у 2020 році купувати новеньку сукню з баскою – не дуже вдала ідея. Але доносити ту, що вже є, цілком можна.

Міні-спідниці та сукні

Зараз у тренді легкі й стильні спідниці довжини міді. Вони гарні та комфортні, але не так виразно акцентують увагу на струнких ніжках.

Саме тому більшість чоловіків воліли б бачити жінок у міні J

Що ж, така думка теж має право  на існування. Головне, не носи короткі спідниці із височенними шпильками, і тим більше  – з високими сапогами: це виглядатиме вульгарно. Краще поєднуй міні з кросівками або черевиками на пласкій підошві.

Бандажні сукні

Сукня, яка щільно обтягує твою фігуру – вибір доволі сміливий. Вони зараз не на піку популярності, та й доречні далеко не в будь-якій ситуації. В офіс у такій сукні точно не прийдеш, тож про універсальність тут говорити важко.

Але якщо хочеш звернути на себе чоловічу увагу – сміливо обирай бандажну сукню. Вона підкреслить усі нюанси твоєї фігури та виглядатиме максимально спокусливо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні модні тренди зими 2021.

Фото: Unsplash

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Теги: мода, модні тренди
08.01.2021 19:11



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