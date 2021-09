Модні піжами 2021: як стильно виглядати вдома

Які піжами зараз у моді? Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратись у модних трендах та вибрати затишний одяг для сну та відпочинку.

Піжама з натурального шовку – must-have для жінки, яка себе любить і цінує. Комфортна та вишукана, вона точно стане твоїм улюбленим домашнім комплектом.

Така піжама доторкається до тіла лагідно, наче пір’їнка. Тож солодкі сни тобі забезпечені, та й коханий чоловік буде у захваті.

Тож якщо в тебе ще немає елегантного шовкового комплектика – саме час його придбати. Головне – обирай натуральний матеріал, а не синтетичну підробку.

Піжама-комбінезон – справжній хіт 2021 року.

Таку модель можна сміливо вдягнути не лише для сну чи відпочинку з книгою, але й на піжамну вечірку.

А завдяки відсутності резинки на талії в такій моделі ти зможеш повністю розслабитись та почуватися повністю комфортно.

Горох – один із наймодніших піжамних принтів нового сезону.

Посперечатися з ним за пальму першості може хіба що продольна полоска.

Такий візерунок виглядає мило і водночас стильно.

Особливо крутим ми вважаємо монохромний чорно-білий варіант.

Спокуслива мереживна піжама зробить тебе такою привабливою, що коханий не зможе відвести погляду.

Щоправда, чи добре ти виспишся цієї ночі – ми тепер не знаємо 🙂

У мереживному оформленні найефектніше виглядають легкі матеріали – шовк, атлас або шифон. Вони ніжно огортають твій силует і виглядають ну дуже сексі.

Якщо тобі подобається піжами з принтами тварин або мультяшних героїв – у цьому сезоні можеш сміливо віддавати їм перевагу.

Такі моделі підкуповують своєю зручністю і виглядають мило та зворушливо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на літо 2021.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.