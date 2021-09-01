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ICTV Ранок 01.09.2021 11:27
01.09.2021 11:27
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Модні піжами 2021: як стильно виглядати вдома

Модні піжами 2021: як стильно виглядати вдома

Які піжами зараз у моді? Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратись у модних трендах та вибрати затишний одяг для сну та відпочинку.

Модні піжами 2021

Шовкова піжама

Піжама з натурального шовку – must-have для жінки, яка себе любить і цінує. Комфортна та вишукана, вона точно стане твоїм улюбленим домашнім комплектом.

Така піжама доторкається до тіла лагідно, наче пір’їнка. Тож солодкі сни тобі забезпечені, та й коханий чоловік буде у захваті.

Тож якщо в тебе ще немає елегантного шовкового комплектика – саме час його придбати. Головне – обирай натуральний матеріал, а не синтетичну підробку.

 

 

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Публикация от Пижамы Нижнее Белье Купальники (@lavander_home_ekb)

 

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Публикация от Double N/N (@double_nn_brand)

Піжама-комбінезон

Піжама-комбінезон – справжній хіт 2021 року.

Таку модель можна сміливо вдягнути не лише для сну чи відпочинку з книгою, але й на піжамну вечірку.

А завдяки відсутності резинки на талії в такій моделі ти зможеш повністю розслабитись та почуватися повністю комфортно.

 

 

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Публикация от Алина Филипченко (@filina_hobby_lingerie)

Піжама в горошок

Горох – один із наймодніших піжамних принтів нового сезону.

Посперечатися з ним за пальму першості може хіба що продольна полоска.

Також по темі: Модні сумки літа 2021: топ-5 найбільш стильних моделей Мінімалізм і модний хаос. Трендовий манікюр на літо 2021 Вишукана жіночність. Модні образи Ірини Федишин

Такий візерунок виглядає мило і водночас стильно.

Особливо крутим ми вважаємо монохромний чорно-білий варіант.

 

 

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Публикация от МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК OUTFIT (@outfitfashion_cs)

 

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Публикация от Шелковые Пижамы Ростов-на-Дону (@ol_marin)

Мереживна піжама

Спокуслива мереживна піжама зробить тебе такою привабливою, що коханий не зможе відвести погляду.

Щоправда, чи добре ти виспишся цієї ночі – ми тепер не знаємо 🙂

У мереживному оформленні найефектніше виглядають легкі матеріали – шовк, атлас або шифон. Вони ніжно огортають твій силует і виглядають ну дуже сексі.

 

 

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Публикация от Купальники Нижнее белье Пижамы (@bralette_uss)

 

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Публикация от (@lama_shop_spb)

Піжама з принтом

Якщо тобі подобається піжами з принтами тварин або мультяшних героїв – у цьому сезоні можеш сміливо віддавати їм перевагу.

Такі моделі підкуповують своєю зручністю і виглядають мило та зворушливо.

 

 

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Публикация от SON’KA – пижамы Красноярск (@sonka_krsk)

 

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Публикация от Alisha.shop_ua (@alisha.shop_ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на літо 2021.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди
01.09.2021 11:27



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