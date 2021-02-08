Чужих дітей не буває? ТОП-7 знаменитостей, які це довели

Найгучніші зіркові усиновлення.

Подарувати дитині оселю, перше справжнє Різдво з ялинкою, сімейний затишок і головне — батьківську любов.

Чи є щось благородніше за подібний поклик серця?

Останніми роками усиновлення вже ні для кого не здається дивним, невиправданим і надто страшним кроком.

Багато чим у цьому слід завдячити деяким знаменитостям, які взяли на себе подібну відповідальність і показали усьому світу добрий приклад.

Ранок у Великому Місті розповість про зірок, які долучилися до прекрасної справи — всиновлення дитини.

Зірки, які всиновили дітей

Анджеліна Джолі

Сумуєш за тією гарячою парочкою, яку обожнював увесь світ?

У 2016 році Джолі та Пітт остаточно розлучилися через “непримиримі розбіжності”.

Але їхній яскравий тандем залишив по собі прекрасний слід.

Окрім трьох біологічних дітей, екс-подружжя об’єднують троє усиновлених: Меддокс з Камбоджі, Захара з Африки й Пакс із В’єтнаму.

Схоже, дітям і справді весело живеться в такій інтернаціональній та шумній сімейці.

Стівен Спілберг

Якщо про баготодітну матусю Джолі чули геть усі, то про багатодітного татуся Спілберга — не багато.

Відомого режисера так часто хвалять за його геніальні картини та стрічки, що зовсім забувають про особисте життя.

У Спілберга аж семеро дітей! П’ять біологічних та двоє усиновлених — син Тео і дочка Мікаела.

Напевно, виросли усі неабиякими талантами, адже як по-іншому, коли твій татусь — жива легенда світового кінематографу!

Sia

Якщо вище згадані зірки вже й зовсім звикли до поповнення у своїх сім’ях, то відома співачка Sia зважилась на цей крок відносно недавно.

У травні 2020 року зірка розповіла, що у 2019 році усиновила двох хлопців-підлітків.

Тоді їм обом було по 18 років. Отже, майже не було шансів, що їх забере якась сім’я.

Вона також розповіла, що коронавірусний карантин дається їм доволі непросто.

Проте вони мають час на навчання та розвиток.

Сандра Буллок

ЗМІ неодноразово відносили акторку, лауреатку премії “Оскар” Сандру Буллок до категорії “чайлдфрі”.

Однак у 2010 році успішна кар’єристка зруйнувала всі їхні сподівання.

Красуня усиновила тримісячного афроамериканського хлопчика Луїса, а за п’ять років ще й трирічну дівчинку Лілу.

Хтозна, можливо, сім’ю чекають нові поповнення?

Мадонна

Образи, у які зірки перевтілюються на сцені чи в кадрі — дуже оманливі.

От для прикладу, зірка епатажу, неймовірно скандальна і приваблива Мадонна.

Хто б міг подумати, що вона є турботливою матір’ю для 6 дітей.

Двох біологічних та ще чотирьох всиновлених малят з Африки: 11-річні Девід і Мерсі та 4-річні близнючки Стелла і Естер.

Ніколь Кідман

Після 10 років шлюбу і незадовго до розлучення Ніколь Кідман і Том Круз взяли на виховання двох дітей — хлопчика Коннора і дівчинку Ізабель.

Незважаючи на те, що зірковий союз розпався, актриса дуже пишається своїми дітьми.

І не дарма, адже діти, які виховані у любові — обов’язково будуть успішними та щасливими.

Крістін Девіс

Зірка серіалу “Секс у Великому Місті” Крістін Девіс у 2011 році удочерила дівчинку на ім’я Джемма Роуз Девіс.

Акторка зізналась, що це була її давня мрія.

Розуміти, що твоє бажання стало реальністю — це щось неймовірне. Я відчуваю себе такою щасливою, — поділилась якось Девіс.

Більше б таких модних тенденцій поширювалось серед зірок і не тільки!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси зірки “Секс і місто” Сари Джессіки Паркер.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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