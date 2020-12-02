Що поробляють закордонні та українські зірки у TikTok?

TikTok – платформа, що полонила кожного і відомих нам Вілла Сміта, Аріану Ґранде, Меган Трейнор, Джиммі Феллона та навіть найпопулярнішу корейську поп-групу BTS. Українські зірки теж не відстають та підкоряють простір мережі TikTok.

Іноземні зірки-тіктокери

Вілл Сміт

Відомий американський актор та співак у стилі хіп-хоп створив акаунт у TikTok Will Smith та й не звичайний.

Багато хто зі знаменитостей просто знімає на камеру своє життя чи демонструє різні трендові танці у своєму виконані, але не містер Сміт.

Майже всі відео, що він опубліковує, з неймовірним монтажем, їх так і хочеться дивитися та дивитися, ще й у сукупності з його акторською майстерністю та гумором вони виглядають ніби справжній фільм.

Кожен його пост збирає мільйонну аудиторію. Наразі на його сторінку в TikTok підписано більше ніж 43 мільйони користувачів.

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Меган Трейнор

Співачка, авторка пісень та продюсерка, відома нам своєю піснею «All About That Bass», також поринула у простори TikTok Meghan Trainor

Вона знімає абсолютно все: своє життя, друзів, демонструє нові пісні та слідкує за трендами. Наприклад, тренд, де потрібно показати провальний, незручний або неочікуваний момент. Меган продемонструвала, як впала на одну зі своїх виступів.

Тому, якщо ти є фанатом/фанаткою Меган Трейнор, тоді тобі варто долучитися до майже 7 мільйонів її підписників.

Аріана Ґранде

Всесвітньовідома співачка підкорює TikTok. Шанувальники зірки слідкують за нею всюди, тому не дивно, що arianagrande всього за місяць змогла зібрати 20 мільйонів підписників.

Аріана використовує дану платформу за для просування своїх кліпів та пісень, але фанати і не проти тільки б вона була у TikTok.

Джиммі Феллон

Американський комік, сценарист, продюсер і ведучий відомого американського шоу «The Tonight Show», а зараз ще й власник акаунту Jimmy Fallon у TikTok.

Джиммі знає, як розвеселити публіку та задати потрібний настрій, тому його відео дуже швидко набирають популярність, стають вірусними.

Також у нього у відео дуже часто з’являються зірки. Він навіть зняв гумористичне відео з Джастіном Тімберлейком про карантин.

Тому, якщо ти любиш від душі посміятися, можеш переглянути його відео у TikTok, майже 5 мільйонів людей так і роблять.

BTS

Корейська поп-гурт, який має неймовірну кількість фанатів з усього світу, теж підкорює мережу TikTok своєю сторінкою BTS.

Навіть не просто підкорює, а встановлює рекорд, що потрапляє в книгу рекордів Гіннеса, з допомоги своїх фанатів їм вдалося всього за 3 години 31 хвилину набрати один мільйон підписників.

Гурт знімає відео на тему своїх нових пісень, підтанцьовуючи під них, тим самим ще більше приваблює нових фанатів. За їх публікаціями стежать майже 25 мільйонів користувачів.

Якщо тебе не цікавлять закордоні знаменитості в TikTok, тоді тобі варто переглянути, а, можливо, і підписатися на українських зірок.

Українські зірки-тіктокери

Настя Каменських (NK)

Співачка вирішила підкорювати не лише Іспанію, а й TikTok. NK полюбляє запускати різні танцювальні челенджі та знімати відео зі своїм чоловіком.

Не забуває зірка робити знаменитим і свого собаку. Також пані Каменських підкорює своїх підписників, а їх в неї більш ніж 1.5 мільйона, простим, але заворожуючим монтажем, особливо з перевтіленнями.

Олександр Педан

Комік і ведучий, що потрапив у вирій TikTok-життя з допомоги своєї доньки Лери та набрав вже майже 500 тисяч підписників на сторінці Pedan.

Я Лера, я зроблю папу прогресив

Більшість відео Олександр знімає з донькою. Вони висміюють життєві ситуації, з якими стикаються батьки і діти, танцюють та виконують різні челенджі.

Також донька Педана нещодавно опублікувала відео, де показала, який сюрприз підготувала для своїх батьків на їх річницю сімейного життя.

Maruv

Провокаційна співачка, яка діє в TikTok так само як Аріана Ґранде. Maruv використовує TikTok як безкоштовну платформу для реклами своєї творчості.

Вона анонсує свої пісні та танцює під них, тим самим створює танцювальні челенджі, що подобається її 300 тисячам підписникам.

Оля Цибульська

Співачка, яка має майже 40 тисяч підписників в TikTok на сторінці в Olia Cybulska.

Знімає відео зі свого життя, дуже домашні та затишні. Також акаунт доповнюють відео комічного характеру та бекстейджу з різних зйомок.

Виконавиця настільки вподобала TikTok , що навіть у своїй новій пісні «По барабану» згадала про нього.

Леся Нікітюк

Комікеса, ведуча та співачка, що доповнила TikTok своїм гумором та харизмою. Кожне її відео — у піднесеному настрої, який передається і її 300 тисячам підписникам.

Також ЛедіЛе полюбляє знімати контент зі своїм собакою, друзями та родичами, чим демонструє повну відкритість перед глядачами її сторінки Lesia Nikitiuk.

Відео комічного характеру мають найбільшу популярність.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, про топ-5 зірок, які не робили пластичних операцій.

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