Білий, чорний, цільнозерновий, безглютеновий: який хліб обрати та чи їсти його взагалі

Різновиди хліба: який обрати та чи варто його їсти взагалі?

Для українців хліб — більше, ніж просто продукт харчування. Він — усьому голова.

Воно й не дивно.

Що може бути краще скибочки свіжого білого хліба з вершковим маслом або бородинського з теплим борщем на обід?

Але зачекай, притримай свій апетит і не поспішай на кухню, аби й собі прихопити шматочок.

Сьогодні в першу чергу ми говоритимемо не про смак, а про користь.

Ранок у Великому Місті зараз розповість, який хліб краще обрати і чи варто його їсти взагалі.

Хліб: за і проти

Почнемо із хорошого.

У пшеничному зернятку міститься величезна кількість вітамінів і корисних мікроелементів.

І відразу зруйнуємо ілюзії. Ці корисні речовини входять до складу виключно оболонки і зародка зерна, які в процесі виробництва потрапляють у контейнер з відходами.

Тож більшість хліба, який можна знайти на полицях магазинів містить менш, ніж 30% корисних речовин, зате значно більше ненависних усіма калорій.

Якщо худнеш, можеш відмовитися від хліба взагалі, замінивши його, для прикладу, дієтичними хлібцями.

А якщо просто хочеш підтримувати свою форму й здоров’я, потрібно знати, який різновид хліба найбільш корисний і вживати його в помірній кількості.

Який хліб обрати?

Білий

Через свій ніжний смак білий хліб є абсолютним фаворитом серед любителів хлібобулочної продукції.

Але, який би він смачний не був, мусиш поглянути правді в очі й визнати — він найменш корисний.

Користь сучасного білого хліба полягає лише в одному – це джерело швидких і дешевих калорій.

Ба більше — цей хліб не містить ні важливої для нас клітковини, ні місця для вітамінів та мінералів.

Лише суцільні калорії…

Тож, якщо тобі раптом треба терміново набрати вагу нездоровим способом, знаєш до кого звернутись за допомогою.

Чорний

Чорний або житній хліб — наш перший промінчик надії серед цього хлібобулочного калорійного світу.

Він багатий на вміст амінокислот, харчових волокон, мікроелементів.

Також може похвалитися вітамінами, які допомагають нашому організму омолоджувати клітини, підвищують імунітет і заряджають енергією.

А якщо тобі не подобається чорний хліб — не засмучуйся, а просто спробуй його інший вид. Їх є немало:

Бородинський

Баварський

Горіховий

З чорносливом

Соняшниковий

І хоч чорний хліб вважається низькокалорійним, варто зупинитися після 2 скибочок. Так буде корисніше!

Цільнозерновий

Він містить велику кількість активних речовин, таких, як вітамін Е, мікроелементи, ферменти, органічні кислоти.

Особливо корисний продукт із пророщених зерен. Випічка багата харчовими волокнами, які буквально розбухають в кишечнику і втягують в себе шлаки.

Проте часто магазини під цієї назвою продають звичайний хліб із додаванням різного насіння. У такому випадку надто багато користі ти точно не отримаєш.

До речі, цільонозерновий хліб має певні протипоказання.

Від нього варто відмовитись людям, що страждають спайками кишечника, в період загострення гастритів, пов’язаних з підвищенням кислотності, ентеритах, холециститах, панкреатиті.

Безглютеновий

Людей, що не переносять глютену, у світі не так вже й багато.

Проте, якщо ти до таких відносишся, це точно твоя зупиночка.

І навіть, коли твій організм добре сприймає глютен, ним не варто зловживати.

Звісно, якщо ти не мрієш про зайві кілограми.

Тож безглютеновий хліб є прекрасною альтернативою для тих, хто худне або намагається підтримувати своє тіло у тонусі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про різницю між кефіром та йогуртом.

Головне фото: Unsplash

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.