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ICTV Ранок 27.04.2022 09:02
27.04.2022 09:02
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Для імунітету та краси: корисні властивості ряжанки

Для імунітету та краси: корисні властивості ряжанки

Ряжанка: користь, протипоказання, поради по вибору та відеорецепт.

Якщо ти дбаєш про своє здоров’я і добре переносиш кисломолочні продукти, спробуй ввести до раціону ряжанку. Вона не лише має м’який смак і приємну кремову текстуру, але й надзвичайно корисна.

Вітаміни А, В1, В2 (рибофлавін), Е, кальцій, фосфор, калій – ось лише частина того, за що організм тобі подякує.

Але чим саме цей кисломолочний напій корисний для здоров’я? Зараз усе розкажемо.

Чим саме корисна ряжанка

  • Завдяки вмісту пробіотиків, ряжанка легко засвоюється, нормалізує роботу кишечника і травної системи в цлому.
  • При регулярному вживанні допомагає від гіпертонії.
  • Якщо переїси – випий пів склянки ряжанки. Вона містить ферменти, які допомагають перетравлювати їжу, тож уже за 20-30 хвилин ти відчуєш значне полегшення.
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  • Ряжанка містить багато кальцію і фосфору, тому корисна для краси волосся, нігтів та шкіри.
  • Регулярне вживання продукту нормалізує роботу нирок.
  • Ряжанка пригнічує розмноження гнильних бактерій у кишечнику, завдяки цьому – підвищує імунітет.
  • При тривалих мігренях рекомендується пити стакан ряжанки щодня.
  • Ряжанка – найбезпечній кисломолочний продукт для дітей, оскільки вкрай рідко викликає алергію.

Шкода і протипоказання

З обережністю ряжанку варто вживати людять, які мають такі проблеми:

  • Ожиріння (оскільки вона досить калорійна і здатна посилювати апетит).
  • Індивідуальна непереносимість молочнокислих продуктів.
  • Підвищена кислотність шлункового соку.

 

Як вибрати ряжанку а магазині

Коли вибираєш ряжанку в магазині, обов’язково зверни увагу на такі моменти:

Склад

Напій повинен містити лише молоко і натуральні закваски.

Якщо бачиш у складі крохмаль, цукор, сухе молоко, рослинні жири, консерванти чи інші домішки – краще обери продукт іншого виробника.

Термін придатності

Бери з полиці тільки той продукт, який встигнеш допити до кінця терміну придатності.

Тара

Ідеальний вибір – ряжанка у скляній тарі. Вона зберігає користь і всі смакові якості напою.

Також можеш обрати продукт у пластиковій пляшці або баночці.

А от ряжанки у м’якій упаковці краще уникати – вона суттєво змінює смак та консистенцію продукту.

І головне – упаковка не має бути пошкодженою або вздутою.

Бачиш таку – не бери.

Якщо пляшка прозора, збовтай її та подивись, як веде себе напій. Він має бути густим і рівномірно стікати по стінках.

Як приготувати ряжанку вдома – відеорецепт

Звісно ж, ряжанку без проблем можна знайти в будь-якому супермаркеті.

Але якщо приготуєш її власноруч – то точно будеш упевнений(а) у якості та свіжості продукті.

До речі, зберігати домашню ряжанку потрібно в холодильнику і не довше 4 днів.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кефіру.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
27.04.2022 09:02



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