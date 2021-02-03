Небезпека домашніх пологів: хто такі духовні акушери та чому не варто їм довіряти

Чим небезпечні домашні пологи?

Нещодавно у Рівному померла породілля, яка вирішила народжувати вдома.

На щастя, її дитину врятували.

Жінці було лише 34 роки. Лікарі кажуть, що врятувати її було неможливо. Їх викликали запізно і породілля втратила дуже багато крові.

Під час пологів з нею у квартирі перебували її чоловік, сестра і ще одна стороння жінка, повідомили у Нацполіції.

У соціальних мережах смерть потерпілої покладають на блогерів, які не маючи медичної освіти, розказують про домашні пологи та духовних акушерок, що супроводжуватимуть породіллю вдома.

Хто такі “духовні акушери”?

В Україні дійсно існує громадська організація спільноти доул.

Іншими словами — це психологи, які готують вагітну до пологів, допомагають розслабитися під час і підтримують після.

Йдеться про партнерські роди, коли пацієнтка може вибрати, хто буде з нею поряд — чоловік, мама, хтось з родичів або найманий спеціаліст.

Головне — ця людина повинна допомагати, а не при1мати рішення.

Після трагедії у Рівному в Асоціації фахівців з природнього батьківства наголосили, що виступають проти домашніх пологів.

Натомість запевнили, що ті “доули, які пропонують такого роду послуги, грубо порушують кодекс і кордони професії, чим створюють умови для виникнення небезпечної ситуації для мами та дитини.”

Акушер-геніколог В’ячеслав Камінський каже, що чітко визначеного поняття, яке стосується пологів у законодавстві немає.

У багатьох країнах є кримінальна відповідальність за надання не ліцензійованої медичної допомоги поза медичниими закладами. В Україні такого немає, — наголошує лікар.

Юристи пояснюють: жінкам не заборонено народжувати поза межами закладу охорони здоров’я.

Але лікарі не мають права приймати пологи саме вдома.

Тому вагітна не зможе викликати лікаря або професійну акушерку, які б надали породіллі медичну допомогу під час пологів.

Чому жінки на це йдуть?

Є багато причин, чому жінки наважуються на ризикований крок — народжувати вдома. Самі лікарі не заперечують існування проблем в медицині.

Запевняють, що намагаються їх усунути.

Ми свторюємо сімейні палати, забезпечуємо їх покращеними умовами, що нічим не відрізняються від домашніх, — каже В’ячеслав Камінський.

Чим небезпечне таке рішення?

Лікарі звертаються до свідомості вагітних, їхніх чоловіків та родин з проханням не брати на себе відповідальність, не запрошувати сторонніх людей і не народжувати вдома, бо це смертельно небезпечно.

Ще один аспект — не на користь домашніх пологів, якщо дитина народилась вдома, мати має довести факт її народження.

Це досить тривала, бюрократична і не дешева процедура, пояснюють юристи.

Про ці та інші недоліки домашніх пологів дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечний передоз вітамінами.

Фото: Unsplash

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