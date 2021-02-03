Небезпека домашніх пологів: хто такі духовні акушери та чому не варто їм довіряти

Чим небезпечні домашні пологи?
Нещодавно у Рівному померла породілля, яка вирішила народжувати вдома.
На щастя, її дитину врятували.
Жінці було лише 34 роки. Лікарі кажуть, що врятувати її було неможливо. Їх викликали запізно і породілля втратила дуже багато крові.
Під час пологів з нею у квартирі перебували її чоловік, сестра і ще одна стороння жінка, повідомили у Нацполіції.
У соціальних мережах смерть потерпілої покладають на блогерів, які не маючи медичної освіти, розказують про домашні пологи та духовних акушерок, що супроводжуватимуть породіллю вдома.
Хто такі “духовні акушери”?
В Україні дійсно існує громадська організація спільноти доул.
Іншими словами — це психологи, які готують вагітну до пологів, допомагають розслабитися під час і підтримують після.
Йдеться про партнерські роди, коли пацієнтка може вибрати, хто буде з нею поряд — чоловік, мама, хтось з родичів або найманий спеціаліст.
Головне — ця людина повинна допомагати, а не при1мати рішення.Також по темі: Щоб дитя було здорове: ТОП корисних продуктів для вагітних В очікуванні маленького дива: добірка фільмів та серіалів про вагітних Вагітність і пологи: добірка корисних книг для майбутніх матусь
Після трагедії у Рівному в Асоціації фахівців з природнього батьківства наголосили, що виступають проти домашніх пологів.
Натомість запевнили, що ті “доули, які пропонують такого роду послуги, грубо порушують кодекс і кордони професії, чим створюють умови для виникнення небезпечної ситуації для мами та дитини.”
Акушер-геніколог В’ячеслав Камінський каже, що чітко визначеного поняття, яке стосується пологів у законодавстві немає.
У багатьох країнах є кримінальна відповідальність за надання не ліцензійованої медичної допомоги поза медичниими закладами. В Україні такого немає, — наголошує лікар.
Юристи пояснюють: жінкам не заборонено народжувати поза межами закладу охорони здоров’я.
Але лікарі не мають права приймати пологи саме вдома.
Тому вагітна не зможе викликати лікаря або професійну акушерку, які б надали породіллі медичну допомогу під час пологів.
Чому жінки на це йдуть?
Є багато причин, чому жінки наважуються на ризикований крок — народжувати вдома. Самі лікарі не заперечують існування проблем в медицині.
Запевняють, що намагаються їх усунути.
Ми свторюємо сімейні палати, забезпечуємо їх покращеними умовами, що нічим не відрізняються від домашніх, — каже В’ячеслав Камінський.
Чим небезпечне таке рішення?
Лікарі звертаються до свідомості вагітних, їхніх чоловіків та родин з проханням не брати на себе відповідальність, не запрошувати сторонніх людей і не народжувати вдома, бо це смертельно небезпечно.
Ще один аспект — не на користь домашніх пологів, якщо дитина народилась вдома, мати має довести факт її народження.
Це досить тривала, бюрократична і не дешева процедура, пояснюють юристи.
Про ці та інші недоліки домашніх пологів дивіться у відео.
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