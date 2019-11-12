Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують

Як за нами стежать, чи можна це виявити та чим це нам загрожує.

Як зловмисники отримують наші дані?

Метод 1: програмне забезпечення

У ваш смартфон встановлюють спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє без зайвих зусиль, прослухати будь-яку телефонну розмову. Експерти заспокоюють, таке прослуховування виявити досить легко.

– По-перше, телефон буде швидше розряджатися. По-друге, буде нагріватися. По-третє, він іноді починає жити своїм життям, сам вмикає програми, – говорить ексспівробітник СБУ Дмитро Попов.

Раптом з’явилися такі симптоми – викиньте телефон геть і не ризикуйте, радять експерти. Дії у такому випадку – радикальні. Адже звичайний ремонт телефону не допоможе.

Метод 2: радіохвилі

Ваш телефон можуть прослуховувати по радіохвилях. Для цього зловмисникам потрібне спеціальне обладнання. Якщо воно якісне – наприклад, таке, яке використовують спецслужби, виявити неладне майже неможливо.

– Якщо хтось використовує якусь кустарну техніку, можливі втручання в вашу розмову – зміною фону, сторонніми звуками, – говорить кримінальний експерт Руслан Сушко.

Метод 3: жучки

Їх можуть встановити будь-де – у вашій квартирі, в офісі чи навіть на одязі.

«Це найбільш розповсюджене явище. Бо така техніка доступна, вона є на ринку», – пояснює кримінальний експерт.

Якщо ви підозрюєте, що підслуховують за допомогою жучка, негайно викликайте спеціальні охороні служби. Бо самостійно знайти такі апарати дуже важко.

Метод 4: викрадення інформації з соцмереж

Роблять це здебільшого для того, щоб отримати доступ до ваших рахунків чи майна.

«Соціальні мережі відкриті, це не є приватне спілкування. Сторонні особи ламають твою сторінку, викрадають твої персональні дані. І потім їх використовують», – застерігає Руслан Сушко.

Експерти радять, бути уважними при спілкуванні в соцмережах. Не зберігайте в повідомленнях будь-яку важливу інформацію. Обов’язково встановлюйте надійні паролі. Раптом у вас в друзях з’явилися невідомі особи, яких ви навіть не додавали, негайно їх видаліть. І змініть паролі. А в ідеалі – створіть собі нову сторінку.

Якщо ви вже запідозрили неладне, у жодному разі не зволікайте, відразу повідомляйте правоохоронцям. Поліцейські допоможуть з’ясувати, для чого це робили, і яку інформацію встигли отримати зловмисники. Захищайте ваші персональні дані, аби не мати проблем.

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