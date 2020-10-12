“Голий” нюд VS соковитий неон: модні тренди макіяжу 2020

Які тренди в макіяжі актуальні на сьогодні? Ранок у Великому Місті підкаже, як зробити стильний і сучасний мейк. Захоплені чоловічі погляди (і заздрисні жіночі) тобі забезпечені.
Модні тренди макіяжу 2020
Макіяж-невидимка
Чиста та гладенька шкіра без акцентів на губи, очі або брови – справжній хіт денного мейкапу 2020.
Усі будуть робити тобі компліменти, як розкішно ти виглядаєш без макіяжу – і ніхто навіть не здогадається, що над цією природноюю красою тобі довелося трішки почаклувати
Усе, що тобі потрібно для створення модного “голого” мейку – консилер і легкий тональний флюїд, щоб приховати усі недоліки. А ще тоненький шар туші, нюдові тіні та помада, що зливається з природним кольором губ.
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Кольорові вії
Набридли класичні чорна та коричнева туш? Саме час спробувати яскраві екстравагантні відтінки. Рожевий, синій, зелений, помаранчевий, золотий – обирай будь-який колір до душі.
Ти можеш додати кольору як усім віям, так і лише кінчикам або куточкам.
Такий прийом виглядає сміливо та соковито. Тож ти точно не залишишся непоміченою.
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Темна помада
Які кольори помади найактуальніші у 2020 році?
Відповідь візажистів однозначна – темні й насичені. Тож можеш сміливо експериментувати з відтінками вина, баклажана та сливи.
А щоб створити драматичний вечірній образ, поєднуй таку помаду з чорними стрілками на очах.
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Неонові тіні
Неонові тіні – це супермодний тренд 2020 року. Із ним ти виглядатимеш, як інопланетна принцеса! Причому, чим більше неону буде в тебе на повіках – тим модніше.Також по темі: Модні пальто на осінь 2020: трендові моделі Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди Антитренди осені 2020: які речі остаточно вийшли з моди
Втім, зауваж: такий мейк підходить лише дівчатам з ідеальною шкірою – без акне та ознак старіння. Оскільки холодні неонові відтінки підкреслюють усі недоліки.
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Природні брови
У попередніх сезонах були в моді чітко окреслені брови на 1-2 тони темніше від кольору волосся. Та сьогодні цей тренд уже в минулому.
У 2020 році сміливо роби брови чітко під колір волосся (навіть якщо це блонд!) чи ще світлішими.
Ідеально вкладати їх теж не варто: у моді ефект «недбалих» брів – наче ти прокинулася і забула їх розчісати. Зафіксувати такий художній безлад можна за допомогою легкого гелю для брів.
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Як зробити модний неоновий мейкап – відео
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний осінній манікюр 2020.
Фото: Unsplash