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ICTV / Ранок / “Голий” нюд VS соковитий неон: модні тренди макіяжу 2020 / 12.10.2020 17:15
12.10.2020 17:15
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“Голий” нюд VS соковитий неон: модні тренди макіяжу 2020


Які тренди в макіяжі актуальні на сьогодні? Ранок у Великому Місті підкаже, як зробити стильний і сучасний мейк. Захоплені чоловічі погляди (і заздрисні жіночі) тобі забезпечені.

Модні тренди макіяжу 2020

Макіяж-невидимка

Чиста та гладенька шкіра без акцентів на губи, очі або брови – справжній хіт денного мейкапу 2020.

Усі будуть робити тобі компліменти, як розкішно ти виглядаєш без макіяжу – і ніхто навіть не здогадається, що над цією природноюю красою тобі довелося трішки почаклувати

Усе, що тобі потрібно для створення модного “голого” мейку – консилер і легкий тональний флюїд, щоб приховати усі недоліки. А ще тоненький шар туші, нюдові тіні та помада, що зливається з природним кольором губ.

 

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Публикация от Anastasia Alexandrovich (@muaschool)

Кольорові вії

Набридли класичні чорна та коричнева туш? Саме час спробувати яскраві екстравагантні відтінки. Рожевий, синій, зелений, помаранчевий, золотий – обирай будь-який колір до душі.

Ти можеш додати кольору як усім віям, так і лише кінчикам або куточкам.

Такий прийом виглядає сміливо та соковито. Тож ти точно не залишишся непоміченою.

 

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Публикация от Ресницы LOVELY Ukraine (@lovely_lash_ua)

 

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Публикация от Lashmaker (@lashmaker.top)

Темна помада

Які кольори помади найактуальніші у 2020 році?

Відповідь візажистів однозначна – темні й насичені. Тож можеш сміливо експериментувати з відтінками вина, баклажана та сливи.

А щоб створити драматичний вечірній образ, поєднуй таку помаду з чорними стрілками на очах.

 

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Публикация от Визажист Донецк • Макияж Брови (@katerina_popovich_)

 

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Публикация от NL ПП LIFE (@nastyacher)

Неонові тіні

Неонові тіні – це супермодний тренд 2020 року. Із ним ти виглядатимеш, як інопланетна принцеса! Причому, чим більше неону буде в тебе на повіках – тим модніше.

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Втім, зауваж: такий мейк підходить лише дівчатам з ідеальною шкірою – без акне та ознак старіння. Оскільки холодні неонові відтінки підкреслюють усі недоліки.

 

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Публикация от Косметика Украина (@lady_perfection_in_ua)

 

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Публикация от Ольга Гуринович Макияж (@gurinovich.hair.mua)

Природні брови

У попередніх сезонах були в моді чітко окреслені брови на 1-2 тони темніше від кольору волосся. Та сьогодні цей тренд уже в минулому.

У 2020 році сміливо роби брови чітко під колір волосся (навіть якщо це блонд!) чи ще світлішими.

Ідеально вкладати їх теж не варто: у моді ефект «недбалих» брів – наче ти прокинулася і забула їх розчісати. Зафіксувати такий художній безлад можна за допомогою легкого гелю для брів.

 

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Публикация от Юля Яновская (@brow2go)

 

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Публикация от ВИЗАЖИСТ БРОВИ (@dergunova_style)

Як зробити модний неоновий мейкап відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний осінній манікюр 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: макіяж, модні тренди
12.10.2020 17:15



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