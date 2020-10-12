“Голий” нюд VS соковитий неон: модні тренди макіяжу 2020

Які тренди в макіяжі актуальні на сьогодні? Ранок у Великому Місті підкаже, як зробити стильний і сучасний мейк. Захоплені чоловічі погляди (і заздрисні жіночі) тобі забезпечені.

Модні тренди макіяжу 2020

Макіяж-невидимка

Чиста та гладенька шкіра без акцентів на губи, очі або брови – справжній хіт денного мейкапу 2020.

Усі будуть робити тобі компліменти, як розкішно ти виглядаєш без макіяжу – і ніхто навіть не здогадається, що над цією природноюю красою тобі довелося трішки почаклувати

Усе, що тобі потрібно для створення модного “голого” мейку – консилер і легкий тональний флюїд, щоб приховати усі недоліки. А ще тоненький шар туші, нюдові тіні та помада, що зливається з природним кольором губ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@nastya_boska) 12 Сен 2020 в 1:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Alexandrovich (@muaschool) 8 Сен 2020 в 10:24 PDT

Кольорові вії

Набридли класичні чорна та коричнева туш? Саме час спробувати яскраві екстравагантні відтінки. Рожевий, синій, зелений, помаранчевий, золотий – обирай будь-який колір до душі.

Ти можеш додати кольору як усім віям, так і лише кінчикам або куточкам.

Такий прийом виглядає сміливо та соковито. Тож ти точно не залишишся непоміченою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ресницы LOVELY Ukraine (@lovely_lash_ua) 2 Авг 2020 в 10:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lashmaker (@lashmaker.top) 5 Окт 2020 в 2:19 PDT

Темна помада

Які кольори помади найактуальніші у 2020 році?

Відповідь візажистів однозначна – темні й насичені. Тож можеш сміливо експериментувати з відтінками вина, баклажана та сливи.

А щоб створити драматичний вечірній образ, поєднуй таку помаду з чорними стрілками на очах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Визажист Донецк • Макияж Брови (@katerina_popovich_) 31 Авг 2020 в 12:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NL ПП LIFE (@nastyacher) 14 Сен 2017 в 8:16 PDT

Неонові тіні

Неонові тіні – це супермодний тренд 2020 року. Із ним ти виглядатимеш, як інопланетна принцеса! Причому, чим більше неону буде в тебе на повіках – тим модніше.

Втім, зауваж: такий мейк підходить лише дівчатам з ідеальною шкірою – без акне та ознак старіння. Оскільки холодні неонові відтінки підкреслюють усі недоліки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Косметика Украина (@lady_perfection_in_ua) 15 Сен 2020 в 5:21 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Гуринович Макияж (@gurinovich.hair.mua) 15 Июл 2020 в 1:10 PDT

Природні брови

У попередніх сезонах були в моді чітко окреслені брови на 1-2 тони темніше від кольору волосся. Та сьогодні цей тренд уже в минулому.

У 2020 році сміливо роби брови чітко під колір волосся (навіть якщо це блонд!) чи ще світлішими.

Ідеально вкладати їх теж не варто: у моді ефект «недбалих» брів – наче ти прокинулася і забула їх розчісати. Зафіксувати такий художній безлад можна за допомогою легкого гелю для брів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юля Яновская (@brow2go) 13 Июн 2020 в 2:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИЗАЖИСТ БРОВИ (@dergunova_style) 26 Фев 2020 в 6:36 PST

Як зробити модний неоновий мейкап – відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний осінній манікюр 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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