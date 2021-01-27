Як турецькі торговці ошукують іноземних покупців

Українська емігрантка про турецькі ринки.

Ліна вже декілька років живе в Туреччині.

Жінка розповість про турецькі базари і пояснить, чому іноземцям туди ходити краще у супроводі місцевих.

Наполегливі продавці

Турецькі продавці – майстри своєї справи.

Якби існували змагання на вміння “впарювати”, турки були би незмінними лауреатами цих змагань.

Торгівля в турецькій економіці відіграє дуже важливу роль. Не дарма Туреччину називають базаром Європи, а турецьких торговців – найдосвідченішими у всьому світі. Це справді так. Вони мають певний дар переконання. Якщо ви думаєте, що вийдете з турецького базару з порожніми руками, то ви помиляєтеся, – каже Ліна.

Туристи під прицілом

Особливо активізуються торгівельні таланти турків, коли на територію ринку ступає нога іноземного туриста.

Якщо турецькі торговці бачать іноземних гостей, вони використовують свій шанс. Можуть підвищити ціни, ошукати або навіть продати те, що зовсім не підлягає продажу. Коли турецькі торговці побачать вас без супроводу місцевого жителя, вони, звісно, зрадіють. Саме ви зможете стати для них наживкою, тому будьте пильні і обережні, – ділиться досвідом жінка.

Чим відрізняється Туреччина туристична від Туреччини повсякденної?

Чим особливий турецький менталітет?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про свята в Еквадорі.

Фото: Unsplash

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