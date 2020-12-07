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ICTV / Ранок / У Туреччині неможливо орендувати житло без ріелтора? / 07.12.2020 11:03
07.12.2020 11:03
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У Туреччині неможливо орендувати житло без ріелтора?


Емігрантка про особливості життя в Туреччині.

Туреччина – країна, в якій є все: і гори, і море, і колоритні ринки, й височезні бізнес-центри.

Ліна одружена з турком. Сьогодні дівчина розкаже про особливості турецької оренди: чому в Туреччині неможливо винайняти житло без ріелтора?

Як разом з договором оренди отримати посвідку на проживання в країні? Та чому при заселенні в нове житло неможливо уникнути знайомства з сусідами?

Що в турецькій оренді значить “2 + 1”

Туреччина дуже гостинна, затишна і колоритна. Думки про «пожити там» напевно з’являлися в кожного, хто хоча б раз побував в цій країні.

Ліна як вже досвідчена турецька жителька готова розказати про чи не найважливіший етап на шляху до цього – про пошук та оренду житла. Крок перший – відкриваємо інтернет.

– В Туреччині, щоб винаймати житло, потрібно буде переглянути декілька сайтів, на яких вам буде представлено безліч варіантів. І один з них ви можете вибрати розраховуючи на власний бюджет. Просто так, на словах, домовитися не вийде, адже в Туреччині працюють ріелторські компанії: тільки через них ви зможете зняти житло. До речі рієлторські компанії в Туреччині захищаються законом, – каже Ліна.

Часто в турецьких оголошеннях «здається житло» пишуть 2+1 чи 3+1. Що це означає? Забігаючи наперед – це не якась там акція)

– “2+1 та 3+1” означає що в квартирі є дві або три кімнати плюс один салон. Салоном в Туреччині називають кімнату, в якій турки можуть ввечері переглядати з сім’єю фільми або влаштовувати чаювання з гостями. Гостей, до речі, також приймають тільки в цій кімнаті – каже Ліна.

Як в Туреччині отримати посвідку на проживання

Орендувати житло в Туреччині іноземцю – це одним пострілом вбити двох зайців. Адже разом з договором оренди людина може отримати ще один дуже важливий документ.

– Приємним бонусом, до речі, є те, що коли ви винаймаєте квартиру у Туреччині, то можете отримати посвідку на проживання в цій країні, – розповідає дівчина.

Яке ж житло можна вийняти в Туреччині? Та чому хто б, коли і наскільки б не заїхав в будинок, непоміченим він не залишиться?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, чому Естонія  електронна держава.

Фото: Unsplash

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Теги: емігранти, еміграція
07.12.2020 11:03



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