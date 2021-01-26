Смачні антидепресанти: ТОП продуктів, які покращують настрій

Які продукти покращують настрій – список.

Іноді всі ми відчуваємо себе сумними і безрадісними. Боротися з цим можна різними способами, серед них – фізична активність, обіймашки і певна їжа.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП смачних і корисних продуктів, які здатні підвищити рівень гормону щастя в організмі.

Настрій покращиться просто на очах, от побачиш!

Продукти, які покращують настрій

Вівсянка

Вівсяна крупа – ефективний стимулятор настрою.

Вона містить важливу амінокислоту триптофан, яка в організмі перетворюється на гормон щастя серотонін.

Гарбузове насіння

Так само, як і вівсянка, воно багате на триптофану, який допомагає організму виробляти серотонін.

Тож насіння гарбуза – це справжній перекус для гарного настрою.

Щоправда, для досягнення ефекту бажано їсти їх несмаженими.

Морська капуста

Ці смачні та корисні водорості містять чимало вітамінів групи В.

Як відомо, саме вони регулюють роботу надниркових залоз, зокрема виділення адреналіну.

А дефіцит цього гормону може викликати хронічну втому і спровокувати поганий настрій.

Авокадо

Цей яскраво-зелений маслянистий фрукт також допоможе поглянути на життя веселіше.

Справа в тому, що він містить і фолієву кислоту, і вітамін В6, і триптофан.

У комплексі ці компонти чинять чудодійну дію на нервову систему.

Банан

Ці солодкі та ароматні фрукти здатні не лише швидко підняти настрій, але й усунути тривожність та покращити сон.

А ще це просто смачно 🙂

Жирна риба

Лосось, тунець, скумбрія та інші жирні сорти риби багаті на жирні кислоти омега-3.

Вони вкрай потрібні організму для підтримки в організмі гарного настрою.

Чорний шоколад

Про користь шоколаду для хорошого настрою не писав лише лінивий.

Втім, обійти його увагою ми не можемо, адже це один із найпотужніших натуральних антидеприсантів.

Втім, зловживати ним не варто. Для того, щоб ендорфіни виробились і почали діяти, достатньо одного шматочка шоколаду із високим вмістом какао.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП продуктів для красивої шкіри.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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