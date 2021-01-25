Заблукати у трьох соснах: що таке топографічний кретинізм та чи можна це виправити

Топографічний кретинізм: що це таке та чи можна виправити.

Якщо карти здаються тобі страшним сном, а навігатор не рятує від блукання власним містом, тоді цілком можливо — у тебе топографічний кретинізм.

Не варто панікувати!

У цьому немає нічого надто страшного.

Чимало людей страждають від цього вродженого або набутого явища, яке, до речі, можна виправити.

Ранок у Великому Місті зараз про все розповість.

Що таке топографічний кретинізм?

Під топографічною дезорієнтацією вчені розуміють абсолютне невміння людини орієнтуватися на місцевості навіть з наявністю карти.

Воно часто супроводжується страхом заблукати.

І виною цьому — гіпокамп, який у всіх працює по-різному.

Це частина мозку, що містить нейрони місця і відповідає за так зване когнітивне картування простору.

Як ми вже зазначали вище, через індивідуальні особливості організму гіпокамп у всіх працює по-різному.

У кого дуже погано, той страждає на топографічний кретинізм.

Явище може бути набутим (наприклад, в результаті травми або операції на головному мозку), або вродженим, переданим у спадок.

Яка б причина не була, це, хоч і не легко, проте можна виправити.

Як позбутися топографічного кретинізму?

Психологи порівнюють орієнтацію на місцевості із вивченням іноземної мови.

У когось до цього є здатності, а хтось не народжений стати поліглотом.

Проте при старанному й наполегливому навчанні мову засвоять і ті, і ті. Просто з різною швидкістю.

Аналогічна ситуація із топографією.

Аби з легкістю знаходити дорогу додому й не блукати в трьох соснах, слід над цим попрацювати.

Ось кілька способів позбутися топографічного кретинізму.

Поліпшення зорової пам’яті

Натренувати зорову пам’ять не так вже й важко.

“Жива фотографія” — одна з численних вправ, яка із цим допоможе.

Протягом 30 секунд дивися на об’єкт, запам’ятовуючи, а потім описуй усі деталі.

Відтворення карти

Спочатку уважно вивчи карту, а потім на аркуші паперу постарайся намалювати той відрізок шляху, який потрібно пройти або проїхати.

Згодом порівняй малюнок і оригінал, визнач та запам’ятай свої помилки.

Вправу повторюй до тих пір, поки помилок не залишиться зовсім.

Це допоможе запам’ятати розташування вулиць, натренує зорову пам’ять і карти після цього здаватимуться не такими страшними.

Виділення певних орієнтирів

Ну що ж, після невеличких тренувань, можна перевірити себе на практиці.

Переконатися, що ти йдеш у правильному напрямі допоможуть орієнтири.

Магазин красивої білизни чи лавка із найсмачнішою шаурмою, лісове джерельце чи церква на високому пагорбі — якими дивними не були б твої орієнтири, визнач їх для себе заздалегідь.

А потім промовляй уголос усі зустрічні об’єкти, аби не пропустити свого маяка.

Поліпшення сприйняття простору

Чудово, якщо ти саме в пошуках нового хобі.

Час зайнятися спортивною орієнтацією на місцевості. Бігати з картою по лісі та компанією друзів — неабияк весело!

Проте не лише це захоплення допомагає розвинути сприйняття простору.

Музика, танці та малювання теж чудово із цим справляються. Лиш обери, що тобі до душі.

Годі виправдовуватися топографічним кретинізмом, час із ним боротися!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як швидко зарядити мобільний телефон.

Фото: Pexels

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.