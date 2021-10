Як навчитися грати на гітарі: інструкція для початківців

Гра на гітарі: з чого почати.

Гітара — найпоширеніший музичний інструмент, без якого важко уявити наш світ.

Ані гучний рок-концерт, ані атомосферні посиденьки в дружньому колі не обійдуться без неї.

До речі, якщо ти хочеш стати тією душею компанії, яку завжди всі просять зіграти що-небудь, мусиш прочитати цю статтю!

Адже, щоб опанувати гітару, не обов’язково витрачати гроші на приватні уроки та час на вивчення теорії сольфеджіо в музичній школі.

Достатньо мати гітару, сильне бажання та інструкцію для початківця.

Саме з останнім пунктом Ранок у Великому Місті сьогодні тобі допоможе.

Перш, ніж розпочати навчання, потрібно обрати правильний інструмент.

Не варто бігти в магазин, якщо ще не впевнений(-а) в серйозності своїх намірів.

Для початку, слід дістати з балкону запилену гітару родичів або позичити в знайомих і спробувати грати.

Якщо ти ні на секунду не сумніваєшся, що гітара — це твоє, то купуй власний інструмент.

Для початківців найкраще підійде класична гітара з широким грифом і нейлоновими струнами.

В іншому випадку мозолів на пальцях — не уникнути.

Роздобувши цей прекрасний інструмент, не відкладай його на довго.

Знайомся з гітарою ближче і вивчай кожнісінький її компонент.

Розберися, де деко, гриф і як звучить кожна струна.

Для налаштування гітари знадобиться музикальний слух та спеціальний тюнер або його цифрова версія, яку можна з легкістю скачати на смартфон.

При першому налаштуванні гітари слід порадитись із консультантом у музичному магазині або із досвідченим другом-гітаристом.

Якщо ти вважаєш себе наполегливим та терплячим учнем, тоді не пропускай цей пункт.

Для нього тобі знадобляться друковані самовчителі – посібники, в яких зібрані основні початкові уроки.

У них докладно описані лад гітари, лади, ноти, акорди та інше.

А якщо тобі вже не імпонує написане вище, скористайся відеоуроками для початківців в Youtube.

Це теж навчальні матеріали, проте не настільки нудні.

Перед тим, як навчитися грати на гітарі з нуля, потрібно розвинути гнучкість пальців, їх незалежність один від одного, а також синхронність роботи двох рук.

Є чимало вправ, для прикладу — щипок з упором, які з легкістю можна відшукати в інтернеті.

Навчання гри на гітарі починається з основного етапу – вивчення акордів.

Кожен акорд має поєднання декількох нот, які позначені у вигляді літер латинського алфавіту від А до G, завдяки чому їх легко запам’ятати.

Щоб вивчити акорди, знадобляться аплікатури – це схема акорду на грифі гітари, в якій по горизонталі вказані струни, а по вертикалі цифрами позначені лади.

Кожна схема відповідає одному акорду.

На ній точками виділені місця на грифі, в яких необхідно притиснути струни, щоб отримати той чи інший акорд.

Шукай аплікатури онлайн або в посібниках і приступай до навчання.

Візьми інструмент в руки і сядь на край стільця або дивана, поставивши ліву ногу на невисоку підставку або поклавши ногу на ногу.

А тепер починай грати.

Спершу навчися грати на одній струні, вивчаючи прості мелодії.

Аби це був не заїжджений “Цвіркунчик”, можеш обрати:

Не все вдасться з першого разу.

Але головне не здаватися завчасно і змушувати себе брати гітару до рук регулярно.

Подібна “вступна” стадія у навчанні вкрай важлива.

Адже вона визначає твій подальший успіх.

Головне фото: Pexels

