Як доглядати за грошовим деревом: прості поради

Як правильно доглядати за грошовим деревом? Досить актуальне питання для тих, хто лише обзавівся цією диво-рослиною.

Ранок у Великому Місті готовий розкрити тобі всі секрети по догляду за вазоном. Мерщій читай!

Перше, що тобі необхідно знати, це те, що грошове дерево ще називають товстянкою або крассулою. Кажуть, якщо закопати в ґрунт рослини монетку, то згодом гаманець наповниться купюрами.

Ми не знаємо, наскільки цей спосіб дієвий, але ти можеш перевірити 🙂

Виставляй рослину на світло, але уникай прямих сонячних променів. Зазвичай грошове дерево ставлять на південне або південно-східне підвіконня.

Але зауваж, якщо сонце дуже буде припікати, краще переставити рослину, аби вона не зав’яла.

Не захоплюйся поливом. Надмірної кількості води ця рослина точно не витримає. Влітку підливай не частіше 4 разів на місяць, весною – двічі, а взимку роби це лише раз.

Якщо ґрунт почав цвісти, то знай, ти точно щось робиш неправильно.

Пересаджуй дерево лише тоді, коли воно розрослося так, що горщик став маленьким.

В іншому випадку його краще не турбувати, адже воно не любить надмірної уваги. Зазвичай ця процедура відбувається раз на кілька років.

Витирай пил із листочків. Це можна зробити за допомогою розпилювача або вологої ганчірки.

Якщо не хочеш довго стояти над ним, то раз на тиждень просто влаштовуй грошовому дереву теплий душ, але при цьому пам’ятай про другу пораду.

Підживлюй ґрунт правильно! Будь-яка кімнатна рослина потребує добрива, грошове дерево – не виняток. Йому потрібен кальцій.

Для цього потрібно взяти яєчну шкарлупу, подрібнити її і змішати з верхнім шаром ґрунту. Можеш робити це щотижня, якщо маєш час, або ж раз на місяць, але тоді обов’язково варто збільшити дозу.

Ось і все! Користуючись цими простими порадами, ти зможеш виростити здорове грошове дерево.

Фото: Unsplash

