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ICTV / Ранок / Утеплюємося: трендові жіночі шарфи на зиму / 25.01.2021 09:27
25.01.2021 09:27
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Утеплюємося: трендові жіночі шарфи на зиму


Модні шарфи: яку модель обрати взимку, щоб стильно виглядати і не змерзнути.

Чим холодніше на вулиці, тим більш актуальними стають шарфи. Втім, правильно підібрана модель допоможе тобі не лише сховатися від холоду, але й стане вишуканим акцентом твого луку.

Модні шарфи на зиму

Шарф-рукава

Справжньою новинкою зимового сезону став незвичайний шарф-рукав. Він виглядає так, наче верхню половину светру зрізали, залишивши лише рукава та комір.

Існують моделі на один і на два рукава.

Перша допоможе тобі не змерзнути навіть у лютий мороз, а друга ідеально доповнить будь-який ультрамодний лук.

 

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Публикация от Вязаная одежда, Владивосток (@o_artemenko)

 

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Публикация от ВЯЗАНИЕ С ПОДИУМА Даша (@runway.knitwear)

 

Шарф із хутра

Хутряні шарфи – неочікуваний, але дуже потужний тренд, що стрімко набирає популярності. Хутро може бути як натуральним, так і штучним.

Запропоновані дизайнерами кольори варіюються від натуральний білого та бежевого до яскравих райдужних відтінків.

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Такий шарф виглядає дорого, тож може органічно доповнити не лише верхній одяг, але й вечірнє вбрання. Достатньо недбало перекинути його через плече – і ти королева.

 

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Публикация от Belle De Jour Boutique Odessa (@belledejour.boutique)

 

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Шарф із принтом

Однотонні шарфи актуальні завжди. Втім, цього разу радимо тобі звернути увагу на моделі з оригінальними принтами.

Різнокольнова клітинка, етно-візерунки, абстракція, color-block – що б ти не обрала, такий шарф змусить твій звичний пуховик заграти по-новому. Спробуй, чому б ні!

 

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Публикация от (@modna_hustka.ua)

 

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Публикация от Шарфы,платки,палантины (@dandelion_accessories_shop)

Шарф снуд                

Снуд – це шарф без початку і без кінця – його краї об`єднані в коло. Ця модель не сходить з модного Олімпа ось уже кілька сезонів поспіль, не стануть винятком і ці осінь та зима.

Снуд ідеально вписується до образів у стилі кежуал. А якщо раптом стане дуже холодно, ти можеш накинути його на голову замість шапки.

 

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Публикация от Веночки Букеты Серьги Шапки (@volotovskaya_elena)

 

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Публикация от ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ МАСТЕР-КЛАССЫ (@olga_vyazalochkina)

Стьобаний шарф

Ця крута новинка нам дуже по-душі. Стьобані шарфи виглядають модно, сучасно і трішечки зухвало. Тож ми впевнені, що один із них точно займе своє законне місце у твоїй шафі.

Як носити стьобаний шарф? Впевнено і невимушено.

Поєднуй такий аксесуар із теплими кардиганами, пальто та шубами.

 

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Публикация от ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛИСТ ЧЛБ (@evgeniyakokh)

 

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Публикация от (@themarka.otzivy)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні шапки 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди
25.01.2021 09:27



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