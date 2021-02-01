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ICTV / Ранок / Куртки і пуховики на зиму 2021: ультрамодні моделі / 01.02.2021 11:59
01.02.2021 11:59
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Куртки і пуховики на зиму 2021: ультрамодні моделі


Модні зимові куртки і пуховики – найкращі моделі з фото.

Зима вже не за горами, тож час подумати про теплу та стильну куртку, яка зігріє тебе морозними днями.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе топові моделі зимових курток і пуховиків, які будуть точно актуальними в новому сезоні.

Модні зимові куртки і пуховики на зиму 2020

Куртка-дублянка

Зимою 2021 року в гардероби модниць тріумфально повертаються куртки з дубленої шкіри.

Зверни увагу на мінімалістичні моделі прямого крою з м`якеньким коміром із овчини. Наймодніші кольори – від молочного до карамельного, шоколадного і сріблясто-сірого.

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Ми вважаємо, що дублянка – відмінний вибір для прийдешньої зими.

По-перше, вона практична і чудово зберігає тепло, тож ти точно не змерзнеш.

А, по-друге, така куртка протримається на модному олімпі ще 2-3 сезони, тому це досить розумне вкладення грошей.

Стьобаний пуховик

Тренд на стьобані речі почався ще восени, коли і подуми, і вітрини магазинів буквально заполонили такі сукні, спідниці, светри та навіть шарфи.

Із настанням холодів ця тенденція поширилася і на куртки.

Тож якщо такий тренд тобі до вподоби – сміливо обирай стобаний пуховик або курточку. У ньому ти виглядатимеш ультрамодно, гарантуємо!

Хутряна куртка

Зауважимо, у моді не шуба, а саме хутряна  куртка. Причому, більшість дизайнерів наразі надає перевагу еко-моделям із штучних матеріалів.

Це можуть бути як куртки, повністю виконані з м`якенького теплого хутра, так і шкіряні, лаконічно прикрашені пухнастими вставками.

Поєднуй цю модель із взуттям або сумкою з лакованої шкіри. Таке поєднання здатне зробити твій лук по-королевськи розкішним.

Яскрава куртка

У тебе в шафі уже висить чорний або темно-сірий пуховик? Чудово! Чому б не розбавити свій монохромний зимовий гардероб яскравими фарбами? Адже нарешті в моді не лише куртки стриманих темних відтінків, але й сміливі моделі всіх кольорів веселки.

Якщо є бажання – можеш вибрати екстремально-яскраву неонову курточку. Або зверни увагу на помітні, але більш спокійні рожевий, синій, сріблястий кольори.

Вони допоможуть виділитися з натовпу та створять тобі сонячний настрій навіть у похмурий зимовий день.

Пуховик oversize

Пуховики, в яких дівчина потопає, наче в м`якенькій перині, все ще популярні. Тож якщо в тебе залишилася оверсайз-модель з минулого сезону – можеш сміливо продовжувати її носити.

Якщо ж об`ємної курточки в тебе ще немає – можливо, саме час її приміряти.

А щоб такий пуховик підкреслив твою стрункість, а не перетворив на безформенну снігову бабу – поєднуй йогоь з вузькими лосинами та джинсами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне зимове взуття 2021.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди зими
01.02.2021 11:59



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