Сумки на зиму 2021: наймодніші моделі цього сезону

Модні сумки на зиму 2021: яку модель обрати, щоб виглядати стильно й універсально.

Сумка є важливим та незамінним елементом будь-якого образу.

Класична модель є точно хорошою інвестицією у твій гардероб.

Втім, якщо хочеш бути стильною узимку 2021 року, то ця стаття саме для тебе.

Ранок у Великому Місті підготував корисну добірку.

Модні сумки на зиму 2021

Моделі з великими ланцюгами

Якщо навесні та влітку 2020 ланцюжки були на взутті й служили прикрасами, то восени та взимку вони стануть мегапопулярним елементом сумок.

Проте йдеться саме про масивні ланцюги.

Не сумнівайся, крупні золоті ланки виглядають доволі ефектно.

Об’ємні клатчі

І знову масивність — цьогоріч вона в тренді!

Популярність безформних об’ємних клатчів у новому сезоні осінь-зима 2020/2021 набирає обертів.

Зараз вона присутня в арсеналі практично кожного світового бренду.

Стьобані сумки

Ця сумка завжди асоціювалась з одною із найвідоміших Chanel 2.55, створеною неперевершеною Коко Шанель у 1955 році.

Цьогоріч бренд вирішив відродити ту славнозвісну модель. А слідом за ним до різноманітних її варіацій вдались і інші.

Ридикюлі

У 2021 відроджується мода на вінтаж.

Проте сучасні дизайнери не просто запозичують елегантність тих часів, а й надають їй нове неповторне дихання.

От, для прикладу, витонечена радикюль, яка колись служила жінкам таким собі гаманцем для монет.

Сьогодні хоч і збільшилась у розмірах, проте не втратила своєї привабливості.

Тоути

Ну, а сумки-тоут взагалі не підвладні часу.

Вони є чи не основним елементом ділового стилю.

Тож точно пригодяться тим, хто прагне до успішної ділової зустрічі або просто хоче виглядати стильно щодня.

Кольорові сумки

Навіть любителям строгої класики не потрібно лякатись цієї новинки. Дизайнери поєднали в основному базові кольори, за рахунок чого така сумочка чудово пасуватиме до більшості речей із твого гардеробу.

Величезні шопери

Ідеальний варіант для тих, кому завжди бракує місця у дамській сумочці.Вже кілька сезонів поспіль оверсайз у моді не лише на одяг, а й на сумки. Це не лише стильно, а й практично. Адже сюди ти зможеш помістити точно не лише помаду.

Софія Сукач

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