Місячний календар на лютий 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар — старовинний винахід. З давніх часів положення Місяця, та його фази привертали увагу.

Люди за ним й досі визначають сприятливі дні для важливих справ, рішень, угод і так далі.

Як правильно розподілити свій час у лютому?

Коли приділити більше уваги роботі, а коли – просто відпочити?

Читай і зберігай місячний календар на лютий 2021.

Місячний календар на лютий 2021

Сприятливі дні у лютому: 1,2, 12, 21, 25 Несприятливі дні у лютому: 4, 5, 10, 11

Сприятливі дні у лютому 2021 – детально

Місячний календар на 1 лютого

Нам не варто проґавити 1 лютого, коли Венера входить у Знак Водолія.

Цей день буде сповнений позитиву і творчої енергії, а всередині тебе пануватиме незвична легкість.

Тож варто присвятити його своїм хобі або рідним.

Місячний календар на 2 лютого

Перша дзеркальна дата місяця.

Заплануй на цей день якесь важке завдання по роботі чи по дому.

Сьогодні ти зможеш його швидко виконати і отримати плоди.

Місячний календар на 12 лютого

12.02.2021 — це повна дзеркальна дата, що буде для нас доволі сприятливою.

Це найкращий день для сміливих рішень, покупок і хороших вчинків.

Дій і не бійся робити помилки!

Місячний календар на 21 лютого

Саме 21 лютого починає сприятливий період у році.

Астрологи заявляють, що в цей час очікується розквіт позитивної енергетики.

Тож зі сміливістю втілюй задумане в життя та починай нарешті рухатися до мрії.

Тебе може порадувати несподіваний прибуток або цікаві ділові пропозиції.

Цей день також чудово підійде для подорожей та нових вражень.

Місячний календар на 25 лютого

Венера входить в знак Риб.

Тож недаремно цей день стане найромантичнішим за весь місяць.

Сміливо зізнавайся у коханні, призначай побачення і зроби приємно своїй другій половинці.

Однак ні в якому разі не залишайся на самоті.

Якщо на особистому фронті зараз порожньо, можеш сходити в гості до рідних або друзів.

Це допоможе зарядитися позитивною енергетикою.

Несприятливі дні у лютому 2021 – детально

Місячний календар на 4 лютого

Енергетичні потоки цього місячного дня вкрай нестабільні.

Люди немов самі напрошуються на сварки, конфлікти та скандали і навіть виникає висока ймовірність аморальних вчинків, пограбувань і вбивств.

З цієї причини рекомендується уникати місць великого скупчення людей та намагатись уникати сварок вдома.

Місячний календар на 5 лютого

У цей день краще втриматися від подорожей та прийняття важливих рішень.

Також приготуйся, що рівень продуктивності неабияк опуститься, тож витрачай сили тільки на найважливіше.

Місячний календар на 10 лютого

У цей день ризики з кимось посваритись зростають до неба.

Тому рекомендується бути стриманим та не реагувати буйно на чиїсь недоліки.

Слід втриматись від прогулянок темними провулками та дорожніх поїздок.

Місячний календар на 11 лютого

У цей день будь-яке починання буде здаватися не надто сприятливим.

Не приймай важливі рішення і не наважуйся на масштабні проекти.

Краще тихо й мирно провести цей день наодинці.

Зверни увагу на ці дати й прибережи важливі рішення та ризики на сприятливі або нейтральні дні.

Лютий 2021 на них щедрий!

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на лютий 2021.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.