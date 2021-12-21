Чому варто їсти ананас? Цілющі властивості фрукта, які тебе здивують

Ананас: користь та шкода тропічного фрукту.

Цей фрукт приваблює не лише любителів естетики, адже славиться далеко не своїм приваблими виглядом.

Ананас вважається незамінним джерелом поживних речовин для людського організму.

Він багатий на калій, кальцій, фосфор, залізо, мідь, цинк, магній, марганець, йод і безліч корисних вітамінів.

Звучить вражаюче?

А, що якщо ми скажемо, що ананас посилює потенцію у чоловіків та навіть може лікувати безпліддя?

І це далеко не всі його цілющі властивості — Ранок у Великому Місті тобі зараз усе розповість!

Корисні властивості ананаса

Зміцнює імунітет

Не дарма, ананас особливо популярний взимку.

Він містить велику кількість вітаміну С, а саме:

100 г ананасу дає організму 80% добової норми аскорбінової кислоти.

Завдяки цьому фрукт чинить протизастудну та імуностимулюючу дію.

Тому, якщо імбирний чай тобі не до душі, сміливо вводь у свій раціон ананасовий фреш, звісно, якщо не маєш протипоказань.

Корисний при діабеті

Доведено, що харчові волокна ананаса сприяють виробленню інсуліну в нормованій кількості.

А також фрукт знижує рівень цукру в крові.

Тому він підходить для харчування діабетиків, а також покращує їх самопочуття.

До того ж, скибочка ананаса може стати чудовою заміною солодощів для тих, хто бажає мінімізувати шкідливу їжу.

Профілактика багатьох хвороб

Він знижує ризик розвитку астми через наявний бета-кератин.

Запобігає розвитку безлічі небезпечних захворювань серцево-судинної системи, таких, як, атеросклероз, тромбоз судин, інсульт та інфаркт міокарда.

І навіть є відмінною профілатикою безпліддя!

Вчені довели, що регулярне вживання ананаса знижує вироблення вільних радикалів, які призводять до безпліддя у жінок і чоловіків.

У ананасі також міститься достатня кількість йоду, тому його рекомендується вживати для профілактики та лікування хвороб щитовидної залози.

Нормалізує роботу організму

Постійне вживання ананаса сприяє нормалізації роботи багатьох систем організму.

Завдяки високому вмісту бромелаїну благотворно впливає на серцево-судинну систему, знижуючи ризик утворення тромбів та ішемічної хвороби.

Він знижує артеріальний тиск і розріджує кров, а також нормалізує роботу гормональної та травної системи, а також кишківника.

Благотворно впливає на шкіру

Красунчик-ананас допомагає підтримувати красу всім навколо.

Він освітлює шкіру, позбавляє її від веснянок і пігментних плям.

А також допомагає зберігати її пружність та еластичність.

Допомагає схуднути

Дієтологи в один голос рекомендують вживати ананас при схудненні.

І це не дивно, адже фрукт містить всього 48 ккал на 100 г.

Також він містить фермент бромелін, який сприяє схудненню і омолодженню організму і тому є основною діючою речовиною безлічі сучасних харчових добавок для зниження ваги.

Боротьбі із зайвими кілограмами сприяє ще і той факт, що ананас підвищує вміст в крові серотоніну, який притупляє відчуття голоду, а також виводить із організму зайву рідину.

Протипоказання до вживання ананаса

Незважаючи на безліч корисних властивостей, ананас може і нашкодити.

Не рекомендується вживати фрукт при гастриті та виразковій хворобі чрез його надмірну кислотність;

по цій же причині потрібно не забувати про почуття міри, аби не спричинити проблеми із зубами;

не можна вживати його жінкам, що годують груддю;

з обережністю слід давати ананас дітям до 6 років;

при надмірному вживанні можливе виникнення алергічних реакцій;

слід виключити ананас із раціону під час прийому лікарських препаратів, оскільки він може блокувати їх дію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості манго.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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