Чому варто їсти ананас? Цілющі властивості фрукта, які тебе здивують

Ананас: користь та шкода тропічного фрукту.

Цей фрукт приваблює не лише любителів естетики, адже славиться далеко не своїм приваблими виглядом.

Ананас вважається незамінним джерелом поживних речовин для людського організму.

Він багатий на калій, кальцій, фосфор, залізо, мідь, цинк, магній, марганець, йод і безліч корисних вітамінів.

Звучить вражаюче?

А, що якщо ми скажемо, що ананас посилює потенцію у чоловіків та навіть може лікувати безпліддя?

Не дарма, ананас особливо популярний взимку.

Він містить велику кількість вітаміну С, а саме:

Завдяки цьому фрукт чинить протизастудну та імуностимулюючу дію.

Тому, якщо імбирний чай тобі не до душі, сміливо вводь у свій раціон ананасовий фреш, звісно, якщо не маєш протипоказань.

Доведено, що харчові волокна ананаса сприяють виробленню інсуліну в нормованій кількості.

А також фрукт знижує рівень цукру в крові.

Тому він підходить для харчування діабетиків, а також покращує їх самопочуття.

До того ж, скибочка ананаса може стати чудовою заміною солодощів для тих, хто бажає мінімізувати шкідливу їжу.

Він знижує ризик розвитку астми через наявний бета-кератин.

Запобігає розвитку безлічі небезпечних захворювань серцево-судинної системи, таких, як, атеросклероз, тромбоз судин, інсульт та інфаркт міокарда.

І навіть є відмінною профілатикою безпліддя!

У ананасі також міститься достатня кількість йоду, тому його рекомендується вживати для профілактики та лікування хвороб щитовидної залози.

Постійне вживання ананаса сприяє нормалізації роботи багатьох систем організму.

Завдяки високому вмісту бромелаїну благотворно впливає на серцево-судинну систему, знижуючи ризик утворення тромбів та ішемічної хвороби.

Він знижує артеріальний тиск і розріджує кров, а також нормалізує роботу гормональної та травної системи, а також кишківника.

Красунчик-ананас допомагає підтримувати красу всім навколо.

Він освітлює шкіру, позбавляє її від веснянок і пігментних плям.

А також допомагає зберігати її пружність та еластичність.

Дієтологи в один голос рекомендують вживати ананас при схудненні.

Також він містить фермент бромелін, який сприяє схудненню і омолодженню організму і тому є основною діючою речовиною безлічі сучасних харчових добавок для зниження ваги.

Боротьбі із зайвими кілограмами сприяє ще і той факт, що ананас підвищує вміст в крові серотоніну, який притупляє відчуття голоду, а також виводить із організму зайву рідину.

Незважаючи на безліч корисних властивостей, ананас може і нашкодити.

