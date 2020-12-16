Мисливці за вакцинами від COVID-19: хто насправді стоїть за кібератаками?

Хто і навіщо здійснює кібератаки на установи, що зберігають вакцини від коронавірусу?

Вакцинація від коронавірусу вже розпочалася у Великобританії, США та Канаді, решта країн активно до неї готуються.

Не гають часу і хакери.

Днями була здійснена кібератака на Європейську агенцію лікарських засобів: зловмисникам вдалося отримати доступ до деяких нормативних документів, пов’язаних із вакциною BioNTech/Pfizer.

Приблизно тиждень тому американська компанія IBM повідомила про виявлення глобальної фішинг-атаки, яка була націлена на установи, відповідальні за зберігання і доставку вакцин від коронавірусу по всьому світі.

Аналітики IBM зазначають — характер атаки вказує на те, що до неї причетна певна держава.

То хто і навіщо здійснює кібернапади?!

Як відрізнити спецслужби від хакера-любителя?

Почнемо з того, як взагалі можна вирахувати, що до кібератак причетна спецслужба окремої держави, а не хакер-любитель?

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун каже — існує декілька ознак.

Політична мотивація

Насамперед, це наявність політичної мотивації, як от у випадку атак на компанії, що працюють над розробкою вакцин від коронавірусу чи їхніми поставками.

Оскільки абсолютна більшість так званих “комерційних” хакерів полюють за грошима, виникають питання, коли атаки здійснюються не заради їх викрадення, — розповідає Костянтин Корсун.

Складність та вартість операції

Це ще одна, яка може вказувати на те, що хакери працюють за вказівкою влади якоїсь держави.

Фахівці зазначають — далеко не кожне кіберугруповання може дозволити собі технічну реалізацію глобальної хакерської атаки.

Ще й за умови, що операція не окупиться найближчим часом.

Джерела атак

Це третій фактор, який видає належність до політично вмотивованої хакерської активності.

Усі сліди зрештою мають привести до провайдера в певній країні.

Саме провайдери можуть надати суду значну частину інформації, що вкаже і на виконавців кіберзлочинів, і на замовників.

Якщо уряди цих країн співпрацюють, скажімо, з американськими спецслужбами, то там все просто — швидке розслідування, — пояснює Костянтин Корсун.

Тим часом російським провайдерам заборонено видавати кому-небудь свої дані. Вони кришуються власними спецслужбами.

То хто все ж таки стоїть за кібератаками?

Фахівці зазначають — зацікавлених у нещодавніх кібератаках може бути безліч — залежно від мети.

Костянтин Корсун зазначає:

Це може бути Російська Федерація для того, щоб підірвати зусилля конкурентів. Китай або Корея, щоб загальмувати можливості західних вакцин у розповсюдженні.

То що це — глобальне суперництво чи спроба реанімувати економіку?

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, нещолавно ми розповідали про ті вакцини, які свого часу врятували людство.

Фото: Unsplash

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