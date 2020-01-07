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ICTV / Ранок / Чому варто їсти апельсини – корисні властивості ягоди / 07.01.2020 16:27
07.01.2020 16:27
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Чому варто їсти апельсини – корисні властивості ягоди

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Апельсин має безліч корисних властивостей, про які більшість навіть і не здогадуються. Ранок у Великому Місті готовий поділитися з тобою усією інформацією про цю ягоду.

Цей малокалорійний продукт, зазвичай, називають фруктом, але з точки зору ботаніки це видозмінена ягода, яка багата на вітаміни. Про це – читай нижче.

Корисні властивості апельсина

апельсини фото

  • Апельсин містить цинк, селен, калій, натрій, мідь, фосфор, марганець, кальцій, залізо, групу вітамінів В, клітковину, каротин та саліцилову кислоту
  • Наявність у складі апельсина вітамінів С, А і Е добре впливають на стан шкіри обличчя
  • Сприяє зниженню рівня холестерину в організмі, тим самим зменшує ризик виникнення жовчних каменів, закупорення судин та порушення обміну речовин
  • Апельсин покращує кровообіг, а його сік корисний для роботи печінки
  • Зміцнює імунітет і бореться з вірусними інфекціями
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  • Допомагає при втомі, усуває слабкість у тілі. Сприятливо впливає на нервову систему
  • Сприяє оновленню клітин, омолоджує організм та захищає від передчасного старіння
  • Апельсини корисні для мозку. Вони допомагають зберегти всі необхідні функції. Саме тому їх рекомендують вживати людям похилого віку.

Важливо знати!

Апельсини не рекомендовано вживати людям із гастритом, розладами кишечника та виразкою шлунка. Якщо їсти їх у надмірній кількості, можна отримати цукровий діабет.

Тепер ти знаєш усе про корисні властивості апельсинів. Користуйся нашими порадами і пам’ятай, що у всьому має бути міра.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати гранат.

Алла Гичка

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Теги: Алла Гичка, апельсин
07.01.2020 16:27
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