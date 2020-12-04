Як допомогти організму боротися з коронавірусом — дієві поради

Що робити коли з’явилися перші симптоми, та як підвищити імунітет під час недугу, щоб допомогти вашому організму швидко та легко побороти вірус.

Ранок у Великому Місті підготував для вас поради.

Щодня ми дізнаємося про новий антирекорд хворих на COVID-19.

Що ж робити, якщо у цьому списку опинилися ви, або ваші рідні?

Важливо: НЕ ПАНІКУВАТИ, а допомогти організму перенести цю важку хворобу з мінімальним стресом для нього та без ускладнень.

Як саме це зробити? Відповідь ви зрозумієте, дочитавши до кінця наш матеріал.

Щойно ви відчули перші симптоми коронавірусу, насамперед слід звернутися до свого сімейного лікаря по телефону.

Важливо не відтягувати час та не чекати, що все само собою вирішиться.

Потрібно діяти, адже кожен день на рахунку, бо хвороба швидко прогресує.

Після розмови з лікарем зробіть те, що він вам радить.

Якщо у вас легка форма, лікар дозволив вам лікуватися самостійно, то потрібно ОБОВ’ЯЗКОВО пересидіти весь період хвороби вдома на самоізоляції.

Більшість людей легковажно ставляться до слова «самоізоляція», а це дійсно важливо, адже якщо не притримуватися установлених правил, ви можете не тільки заразити інших людей, а й зашкодити собі тим, що вірус з легкої форми може перейти у важку.

Тому будьте відповідальними, думайте про себе та здоров‘я оточуючих!

Як допомогти організму подолати COVID-19

Як відомо, більшість хворих на COVID-19 мають лише легкі або помірні симптоми й одужують без спеціального лікування, але є і важка форма вірусу.

У будь-якому випадку ви повинні зміцнювати свій імунітет, адже це – ваш щит у боротьбі з вірусом. Чим міцніша оборона, тим менше шансів у хвороби вас перемогти.

Щоб підвищити імунітет та взяти верх над недугом, слід:

Пити багато рідини.

Ми неодноразово чули про те, що рідина виводить НЕкорисне із організму. У цьому випадку все діє так само.

Це можуть бути вода або чаї, особливо дієві – трав‘яні.

Напої із цих трав допоможуть впоратися із симптомами вірусу:

● Чебрець, мати й мачуха та бузина (від кашлю, відхаркувальні засоби);

● Цвіт липи (жарознижуючий та противірусний засіб).

Під час хвороби потрібно відмовитися від вживання кави чи солодких газованих напоїв, адже вони можуть тільки нашкодити організму.

Вживати вітамін C.

Як відомо, вітамін C має потужну дію проти вірусу.

Можна вживати як синтетичний вітамін (придбавши у аптеці), так і натуральний – він міститься у таких продуктах:

● Лимон

● Апельсин

● Ківі

● Яблуко

● Капуста

● Картопля

● Помідор

● Обліпиха

● Кизил

● Полуниця

● Вишня

● Чорна смородина

● Шипшина



Ефективним у підвищенні імунітету є чай із шипшини.

Але важливо знати, як правильно приготувати його.

Слід запам’ятати, що чай із шипшини повинен заварюватися окропом та настоюватися не менше ніж 6 годин, тоді цей напій принесе максимальну користь вашому організму.

Не перевантажувати організм фізичними вправами.

Намагайтеся більше відпочивати і сконцентруватися саме на лікуванні.

Провітрювати приміщення та зволожувати.

Чим більше ви отримаєте чистого повітря, тим краще працюватиме організм, так само і вологе повітря допомагає вірусу швидше втекти від вас, бо цей невидимий ворог полюбляє сухий простір.

Наразі це всі поради. які ми підготували.

Будьте здорові та проінформовані.

Залишайтеся з нами, а ми триматимемо вас у курсі подій!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні симптоми пневмонії.

Фото: Pixabay

Марина Максакова

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