Модний манікюр на зиму 2021: головні тренди нейл-дизайну

Ідеї модного зимового манікюру: трендові варіанти нейл-дизайну з фото.
Жіночі нігті завжди мають виглядати ідеально. Навіть коли на вулиці мороз, і ми ховаємо руки в рукавички, манікюр тобі точно не завадить.
Тим паче коли попереду зимові свята, і так хочеться вразити усіх навколо своїми стильними новорічними луками.
То який дизайн нігтів краще обрати цієї зими? Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку головних нейл-трендів.
Модний зимовий манікюр 2021
Sweet bloom
Об’ємні малюнки на нігтях, виконані в техніці sweet bloom стрімко набирають популярності. Найчастіше у такий спосіб зображують різнокольорові квіти.
Виглядає це досить просто і водночас – свіжо та оригінально.
Флористичний орнамент зробить твій зимовий лук по-весняному ніжним. Особливо пасуватиме він романтичним красуням, які віддають перевагу не джинсам, а спідницям і сукням.
Фантазійний френч
Французький манікюр актуальний завжди. Втім, цієї зими ти можеш відійти від класичного варіанту з нюдовою базою та білим краєм нігтя.
У новому сезоні з френчем можна креативити по-повній! Золотисті, кольорові та навіть чорні кінчики нігтів, блискітки, додаткові малюнки – усе це зробить твій манікюр сучасним і особливим.
Експериментуй!
В’язаний манікюр
В’язаний манікюр виглядає таким теплим і затишним! Здається, він і справді зігріває твої нігтики, наче вовняний плед 🙂
Рельєфні візерунки, які нагадують светр, взимку надзвичайно актуальні.Також по темі: Модні шапки 2021: яку модель обрати цієї зими? Модне взуття на зиму 2021: найстильніші моделі чобіт і черевиків Куртки і пуховики на зиму 2021: ультрамодні моделі
Колір можеш обрати будь-який, але бежевий, білий та пудровий у цьому сезоні будуть особливо актуальними. Також радимо звернути увагу на матовий гель-лак.
Манікюр у горошок
Нігті в горошок – це мило і грайливо. А ще це вічна класика, тож навіть не сумнівайся – такий дизайн піде під будь-який лук.
Особливо стильно горошок виглядатиме на червоному лаку, а також на темних відтінках – чорному та глибокому синьому.
А якщо замість точок наклеїти блискучі горошинки з бісеру – манікюр вийде по-новорічному святковим.
Новорічна тематика
У зимовому нейл-арті завжди доречна новорічна тематика. Сніжинки, мішки-тедді, ялинкові прикраси, олені, санта-клауси – ти можеш обрати те, що тобі більше до смаку.
І не бійся, виглядати по-дитячому ти не будеш. Навпаки, таким чином зможеш підкреслити свою внутрішню легкість, відкритість до експериментів та святковий настрій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди зими 2021.
Фото: Pixabay