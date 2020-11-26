Теплі та пухнасті: модні тренди на зиму 2021

Що носитимуть модниці зимою 2021 року? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди наступного сезону.
Взимку 2021 на модному олімпі здебільшого речі, у яких тобі тепло, комфортно і затишно.
Розглядай фото і вибирай, що тобі до смаку!
Модні тренди зими 2020
Стьобані сукні
На модний олімп впевнено піднялися стьобані сукні, схожі на ковдри. Вангуємо, що скоро вони будуть у гардеробі чи не кожної стильної красуні.
Таки моделі виглядають настільки ефектно, що навіть не потребують додаткових аксесуарів.
Причому, дизайнери пропонують не лише щоденні кежуал-моделі, але й стьобані вечірні сукні. Вони підійдуть для сміливих та впевнених у собі жінок. А ти ж така, правда? J
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В’язаний жилет
Цей предмет гардеробу прийшов до нас зі Скандинавії. І варто відзначити: де-де, а там знають толк у комфорті!
У наступному сезоні без практичного в’язаного жилета тобі не обійтися. Носи його поверх сукні чи сорочки чи навіть на голе тіло!
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Пухнасті речі
Хочеш виглядати легкою та невагомою, наче хмаринка? Приміряй пухнасте вбрання. Воно допоможе тобі створити ніжний «ангельський» образ.Також по темі: Модні антитренди на зиму 2021: яких речей давно час позбутися Модне взуття на зиму 2021: найстильніші моделі чобіт і черевиків Утеплюємося: трендові жіночі шарфи на зиму
А ще ці сукні, светрики та шапочки такі м`якенькі, що тобі просто не захочеться їх знімати.
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Леопард на кожен день
Нас роками вчили, що носити леопардове щодня – це моветон. А якщо вже й надавати перевагу цьому принту, то це має бути невеличкий аксесуар – шарфик або сумочка.
Втім, цієї зими хижий принт міцно оселиться в жіному гардеробі.
Тож якщо він тобі до вподоби – можеш сміливо купувати сукні, светри та пальта в такому кольорі.
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Оксамитові костюми
Оксамит – один із набільш розкішних матеріалів для зими. Він гарний, теплий і приємний.
Особливий шик – це однотонні костюми, повністю виконані з цього матеріалу.
Вони стрімко набрали популярності восени і утримуватимуть свої позиції на піку моди як мінімум до весни.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020.
Фото: Pixabay