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ICTV / Ранок / Теплі та пухнасті: модні тренди на зиму 2021 / 26.11.2020 16:11
26.11.2020 16:11
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Теплі та пухнасті: модні тренди на зиму 2021


Що носитимуть модниці зимою 2021 року? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди наступного сезону.

Взимку 2021 на модному олімпі здебільшого речі, у яких тобі тепло, комфортно і затишно.

Розглядай фото і вибирай, що тобі до смаку!

Модні тренди зими 2020

Стьобані сукні

На модний олімп впевнено піднялися стьобані сукні, схожі на ковдри. Вангуємо, що скоро вони будуть у гардеробі чи не кожної стильної красуні.

Таки моделі виглядають настільки ефектно, що навіть не потребують додаткових аксесуарів.

Причому, дизайнери пропонують не лише щоденні кежуал-моделі, але й стьобані вечірні сукні. Вони підійдуть для сміливих та впевнених у собі жінок. А ти ж така, правда? J

 

 

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Публикация от Женская одежда «SHART» (@katrin_shavva_official)

 

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Публикация от Charlotte Groeneveld (@thefashionguitar)

 

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Публикация от ОДЕЖДА И ОБУВЬ В БОХО-СТИЛЕ (@boho_etno_mori)

В’язаний жилет

Цей предмет гардеробу прийшов до нас зі Скандинавії. І варто відзначити: де-де, а там знають толк у комфорті!

У наступному сезоні без практичного в’язаного жилета тобі не обійтися. Носи його поверх сукні чи сорочки чи навіть на голе тіло!

 

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Публикация от ВЯЗАНИЕ НА ЗАКАЗ (@lachkova_mariia)

 

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Публикация от (@alyona.she)

Пухнасті речі

Хочеш виглядати легкою та невагомою, наче хмаринка? Приміряй пухнасте вбрання. Воно допоможе тобі створити ніжний «ангельський» образ.

Також по темі: Модні антитренди на зиму 2021: яких речей давно час позбутися Модне взуття на зиму 2021: найстильніші моделі чобіт і черевиків Утеплюємося: трендові жіночі шарфи на зиму

А ще ці сукні, светрики та шапочки такі м`якенькі, що тобі просто не захочеться їх знімати.

 

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Публикация (@neasty)

Леопард на кожен день

Нас роками вчили, що носити леопардове щодня – це моветон. А якщо вже й надавати перевагу цьому принту, то це має бути невеличкий аксесуар – шарфик або сумочка.

Втім, цієї зими хижий принт міцно оселиться в жіному гардеробі.

Тож якщо він тобі до вподоби – можеш сміливо купувати сукні, светри та пальта в такому кольорі.

 

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Публикация от ОДЕЖДА|ОБУВЬ (@monte_moda)

 

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Публикация от Интернет-магазин “Твой Стиль”(@yourstyle_nch)

 

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Публикация от (@wow_shop_online_)

Оксамитові костюми

Оксамит – один із набільш розкішних матеріалів для зими. Він гарний, теплий і приємний.

Особливий шик – це однотонні костюми, повністю виконані з цього матеріалу.

Вони стрімко набрали популярності восени і утримуватимуть свої позиції на піку моди як мінімум до весни.

 

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Публикация от Шоурум Уфа (@alba_showroom_)

 

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Публикация от Одежда | Обувь Аксессуары (@for_woman_beautiful)

 

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Публикация от ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА (@toccante_krd)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020.

Фото: Pixabay

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди зими
26.11.2020 16:11



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