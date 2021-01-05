Прихована небезпека: скільки цукру міститься у продуктах насправді

Скільки цукру міститься у продуктах насправді, і чому варто зменшити його споживання.

Ви впевнені, що знаєте, скільки насправді споживаєте цукру? Ви будете здивовані, але для того, щоб зловживати цукром, не обов’язково їсти солодощі. Ви можете повністю відмовитись від тортів, цукерок і тістечок – і все одно в кілька разів перевищувати рекомендовану лікарями норму.

Як таке можливо? Ранок у Великому Місті розібрався і зараз пояснить.

У чому ховається прихований цукор

Головна складність полягає в тому, що цукор ховається там, де ми зовсім не очікуємо. А якщо не знаємо – то й їмо спокійно.

Фрукти

Фрукти – це теж солодощі. На жаль, фруктоза, яка в них міститься в чималих дозах, діє на наше тіло так само, як і звичайний рафінад.

Особливо це стосується сухофруктів, адже в них зайва вода випаровується, і залишається лише концентрат вітамінів, мікроелементів і, на жаль, цукру.

Звісно ж, ця інформація – зовсім не заклик відмовитися від фруктів. Але вона стане у нагоді, якщо ти вирішиш порахувати реальну кількість спожитого тобою цукру.

Несолодкі продукти

Ви маєте знати, що цукор міститься (природний або доданий) і в багатьох несолодких продуктах: у соусах, молоці, горіхах, консервації, фастфуді, солоних снеках, а часом навіть у ковбасі.

Той самий цукор під іншими назвами

Часто виробники хочуть подати свій товар як здорове харчування – і приховують цукор за красивими маркетинговими назвами. Заплутатися у термінах дуже просто. Тому розповідаємо, які слова на етикетці мають тебе насторожити:

Декстроза (цукор, отриманий з кукурудзи)

Фруктоза (фруктовий цукор)

Левулоза (те саме, що і фруктоза)

Меляса (чорна патока, яка, по суті, теж є цукром)

Мальтоза (солодовий цукор)

Лактоза (молочний цукор)

Інвертний сироп

Гідролізований крохмаль

Мальтодекстрин

Сік тростини

Так-так, усе це цукор. І це лише частина його торгових назв, під якими його маскують виробники. Тож якщо хочеш зменшити реально споживанняя солодкого, запямятай або запиши хоча б ці – вони найпопулярніші.

Скільки цукру можна їсти на день

Більшість лікарів рекомендують вживати у вигляді цукру максимум 10% від денної норми калорій, яка в середньому складає 2-2,5 тисячі залежно від статі, віку та фізичної активності.

Таким чином, максимальна норма – 12-15 чайних ложечок на день. Втім, зауваж – це вже з урахуванням фруктів та всіх інших прихованих джерел цукру.

А рекомендована норма Всесвітньої організації охорони здоров`я – ще менше. Вона становить лише 6 чайних ложок на день.

Чому цукор – це шкідливо?

Про шкоду цукру говорилося і писалося ну дуже багато. Але повторимо кілька ключових моментів.

Рафінований цукор забезпечує організм калоріями (часто – зайвими), але не має жодної біологічної цінності. Він містить вітамини та мікроелементи у таких незначних кількостях, що можемо легко цим знехтувати.

Зловживання цукром призводить до таких небезпечних хвороб і станів:

збільшення маси тіла та ожиріння;

зниження імунітету;

карієс;

грибкові захворювання;

підвищений ризик онкології;

проблеми з зубами та шкірою;

порушення роботи серцево-судинної системи;

скачки рівня інсуліну, що може пришвидшити розвиток діабету;

проблеми з травленням;

виразкова хвороба.

А чи є користь?

Звісно ж, ми не повинні на 100% виключати цукор зі свого раціону. Оскільки молекули глюкози є ефективним «паливом» для нашого тіла.

Вони стимулюють роботу мозку, а також дають нам енергію та тепло для нормального функціонування всіх органів та систем.

От тільки, щоб отримати потрібно кількість цукру, достатньо просто повноцінно харчуватися. Те, що йому треба, організм візьме з круп, молока, овочів та інших корисних продуктів. І солодощі йому для цього зовсім не треба.

Скільки цукру в міститься у 100 грамах продуктів

У чайній ложці міститься приблизно 5-7 грамів цукру.

Ранок у Великому Місті вирішив наочно показати, скільки цукру ми споживаємо з тими чи іншими продуктами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як позбутися залежності від солодкого.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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