Як позбутися залежності від солодкого: 5 секретів

Як позбутися залежності від солодкого і припинити їсти шкідливі смаколики? Ми зараз усе розкажемо.
Залежність від солодкого – річ надзвичайно підступна. Зловживання цукерками й тістечками загрожує не лише зайвими кілограмами, але й цілим списком проблем зі здоров’ям. Серед них – цукровий діабет, карієс, проблемна шкіра та навіть безпліддя.
5 причин їсти менше солодкого
- Ти забудеш про безсоння
- Зникне відчуття хронічної втоми, ви станете більш енергійними
- Покращиться стан шкіри
- Зменшаться або зникнуть прояви алергії
- Знизиться ризик розвитку хронічних захворювань
Ми не пропонуємо тобі повністю відмовитися від смаколиків. Іноді можна побалувати себе смачненьким. Втім, ключове слово тут – іноді.
Чим замінити цукерки та печиво?
Натуральний мед – універсальний замінник цукру. Він містить цілий спектр корисних вітамінів, мікроелементів та незамінних амінокислот. Має сильні противірусні, антибактеріальні та протигрибкові властивості. Та ще й від застуди захищає. Головне – не клади мед у гарячі напої (за температури вище 40 градусів мед втрачає свою цінність). І перед вживанням обов’язково переконайтесь, що у вас немає на нього алергії.
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Фрукти і сухофрукти – яблука, банани, персики, сливи, полуниця… А ще – ізюм, інжир, курага, фініки та горіхи… Вибір такий, що аж очі розбігаються! 🙂 Обирай фрукти по смаку і по сезону – і заряджайся вітамінами!
Желе – от тільки не з сухого порошку, що продається з в супермаркетах, а з натурального соку. Такий десерт містить у собі желатин, пектин або агар-агар. Всі ці желюючі речовини очищують кишечник і виводять токсини з організму. Також у складі желе міститься гліцин, який є відмінною профілактику артриту.
І ще кілька секретів…
- Захотілося солодкого? Жуй м’яту! За словами дієтологів, її смак та аромат здатні усувати голод.
- Усі твої думки все одно обертаються навколо шоколадного батончика? Спробуй відволіктися, щоб просто про нього забути. Наприклад, включи гостросюжетний фільм, подзвони мамі або почитай цікаву книгу.
- Їж більше білкової їжі – горіхи, кисломолочний сир, яйця, рибу. Це ключ до збалансованого цукру в крові.
- Висипайся! Недостаток сну стимулює тягу до простих вуглеводів, а отже – змушує нас їсти солодке. Таким чином організм намагається компенсувати нестачу енергії.
- Пий не менше двох літрів чистої води на день. Оскільки спрага часто маскується під голод і провокує нас на нові й нові «солодкі злочини».
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП корисних перекусів.
Аліна Литвиненко