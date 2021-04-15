Чим замінити цукор, або три альтернативи вбивчому рафінаду

Чим замінити цукор – корисні альтернативи, за які організм тобі подякує.
Як би ми не любили солодощі, рафінований цукор зовсім нас не любить. А лише шкодить організму та призводить до численних хвороб.
Що робити, якщо ти не уявляєш свого життя без солоденького? Використовуй осі ці три альтернативи цукру, що зроблять тебе і твоє харчування набагато кращим та здоровішим.
Чим замінити цукор
Стевія
Найбільш нейтральний натуральний підсолоджувач. Стевія не впливає на рівень глюкози в крові, не містить калорій і не має протипоказань для вживання.
Крім того, вона легко витримує високі температури, тому на відміну від меду її можна додавати в гарячі напої та випічку.Також по темі: Як їсти солодке і не набирати вагу Лікарі розвінчали міф про коричневий цукор Цукровий діабет: симптоми, профілактика та поширені міфи
Натуральний мед
Сирий натуральний мед складно назвати заміною цукру, тому що це справжній скарб, який містить безліч вітамінів, мінералів, амінокислот і ферментів та володіє антибактеріальними і очисними властивостями.
За аюрведою його необхідно включати в раціон тим, хто хоче знизити вагу.
Завдяки своєму багатому складу мед виручає, коли немає часу перекусити – досить випити трав’яний чай з медом, і на якийсь час про голод можна забути.
Сироп топінамбура
У тих випадках, коли не підходять мед і стевія, обирай сироп топінамбура.
Такий сироп готують з бульб топінамбура, які ще називають земляною грушею. На відміну від меду, сироп топінамбура відмінно витримує нагрівання, тому підходить для будь-якої випічки і гарячих страв.
Також сироп легко розчиняється в рідині і його зручно додавати в холодні напої. Крім того, у нього немає специфічного смаку, як у стевії, та низький глікемічний індекс.
Маємо надію, що ти підбереш собі щось до смаку та зможеш відмовитися від рафінаду.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відмовитися від солодкого.
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