Безславні кріпаки. Пригодницький екшн про молодого Шевченка, який став самураєм — рецензія

На широких екранах з‘явився український пригодницький екшн та комедія — Безславні кріпаки.

Ранок у Великому Місті готовий поділитися своїми враженнями.

Фільм вийшов від студії Kristi Films, за підтримки Star Media, Уряду України та Міністерства культури, молоді та спорту.

Проект Безславні кріпаки спочатку отримав робочу назву — Тарас Шевченко: перший самурай, потім відмовився від неї.

Слоган: Катана, пістоль й сталеві вуса.

Безславні кріпаки — це саме той фільм, який виводить українське кіно на новий рівень.

Сюжет

Події відбуваються 1844 року.

Кріпак Тарас Шевченко незвично для своєї історії змінює перо на катану.

Він зустрічає самурая з Японії, у якого мати українка.

Їх об‘єднує спільна мета – любов.

У одного до коханої, а у іншого до Батьківщини, честь перед рідним краєм, а головне – сила духу.

Чоловіки зустрілися в неволі та об‘єднали зусилля для встановлення справедливості.

Головних героїв спіткали на шляху несправедливість та зухвальство.

Пани, розбійники, які «косять» під козаків, підлі євреї та несамовиті ніндзя на чолі з імператором Японії не давали їм спокою.

Правила Самурая прості: битися на двох мечах, тренуватися по півдоби і не нариватися на неприємності заради почуттів.

Але як виконати бодай одне, коли твоє ім‘я Тарас Шевченко, твою дівчину мордує поганець, а твій наставник лупцює тебе, аби натренувати залізну волю?

Доведеться стати самураєм за 2 дні: стріляти «по-македонськи», швидко бігати і нарешті перестати витріщатися на гейш.

Чим закінчиться історія простого кріпака, який долає труднощі разом зі своїм наставником, коли вони опиняються у руках ворога.

Яка доля чекає українську красуню, що вимушена терпіти муки від панів, які перепродують тіло дівчини як річ для своєї забави?

Сюжет фільму розкриває смак боротьби добра зі злом і пропонує найяскравішу версію.

Режисер

Зйомку комедії очолив Роман Перфільєв — український кінорежисер, сценарист, продюсер, який вже зняв фільм: Лиса гора (2018).

А фільм Безславні кріпаки порівнюють із творчістю Квентіна Тарантіно.

З цим погодився і сам Роман, адже дійсно є схожість у вподобаннях режисерів.

Митець певен, що настільки багато вже знято кіно, що важко не бути з кимось схожим,

Але плагіат заперечує, запевняє, що брав натхнення з українських реалій.

Акторський склад

У новому амплуа представлені:

Роман Луцький ( у образі Тараса Шевченка), Сергій Стрельников ( перевтілення у самурая),

Катерина Слюсар (у ролі кріпачки Пана, кохана Тараса), Яків Сето, Андрій Борис, Андрій Малинович.

Висновки

Такий український фільм прийде до душі багатьом.

Дивитися стрічку легко, одним подихом.

Сюжет цікавий, а події розгортаються швидко, рішуче та з гумором, адже такого образу Шевченка ще точно ніхто не бачив.

Зйомки фільму проходили в Києві, Чигирині та Пирогові, тому вкотре висвітлюється краса українських земель.

Кінострічка показує український народ та мотиви у повній красі.

Нагадаємо, раніше ми говорили про найкращі українські фільми.

Марина Максакова

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